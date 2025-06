Diahuebs merdia Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia tabata presente na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Presencia di Minister Cicilia tabata mas bien pa ricibi un actualisacion rib’e proyecto Gateway 2030 y pa intercambia pensamento riba e experencia di nos biaheronan. Pa Minister Cicilia, ta importante pa eleva e experencia di tur e usuarionan di nos aeropuerto.

Minister mr. Wendrick Cicilia e enfatisa cu turismo tin diferente faceta, e ultimo experencia di nos bishitantenan ta na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix no por perhudica henter e experencia di calidad cu nan a experencia durante nan estadia. E compromiso ta pa hasta e ultimo momento di nan estadia riba nos ta uno di excelencia.

Nos mester garantisa den concordancia cu e normanan di siguridad cu e experencia di nos biaheronan for di momento cu nan ‘check-in’ te cu ‘departure-gate’ ta uno agradabel. Nos lo enfoca pa garantisa un trafico eficiente, agradabel y sigur pa nos biaheronan. Tin cu percura p’e experiencia den su totalidad cu producto Aruba brinda, ta uno impresionante.

A identifica diferente punto di atencion, manera e reto cu Departamento di Inmigracion Aruba estblece na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix Aruba ta enfrenta, unda por causa cu e filanan na aeropuerto por tranca.

Ademas di e retonan cu e Departamento di Inmigracion Aruba ta enfrenta, tin otro factor cu tambe ta contribui n’e filanan largo. E puntonan di siguridad den Aeropuerto Internacional Reina Beatrix Aruba, e limitacionnan di e facilidad y infrastructura tambe ta conduci na cu e trafico di pasahero ta tranca na diferente punto nan specifico. E mandatario ta compronde cu e aspectonan aki por causa iritacion.

Minister Cicilia a subraya cu e ta trahando duro hunto cu tur ‘stakeholders’ pa eleva e experencia. Durante e recorido den Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, e mandatario a remarca cu e ta contento di mira con e velocidad di e proyecto ta avansando.

Minister di Turismo, mr. Wendrick Cicilia a enfatisa cu nos mester percura cu e ultimo experencia di nos turistanan ta keda uno agradabel y ta conecta na nos identidad di hospitilidad. Minister Cicilia a indica cu e cooperacion bunita entre Ministerio di Turismo, ATA, IMT y hunta di supervicion lo produci solucion nan pa e reto señala.

A intercambia pensamento riba e solucionnan practico pa trece alivio di un forma inmediato. Minister Cicilia a referi na ahustacion den e facilidad, implementation di tecnologia moderno pa agilisa e trafico y tambe intercambio di data entre U.S. Customs and Border Protection y Departamento di Inmigracion Aruba ta algun di e solucionnan cu IMT hunto cu ministerio ta trahando riba dje. Minister Cicilia na final a indica cu e tin atencion pa tur precupacion expresa y cu su tarea ta pa cuida e factornan cu ta haci e experencia di nos producto Aruba uno agradabel.