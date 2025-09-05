Minister di Turismo, Labor y Transporte mr. Wendrick Cicilia a reuni cu Director General di Aeronautica Civil Colombiano, Jose Henry Pinto.

E reunion a enfoca riba sigui explora e posibilidadnan pa cooperacion. Durante luna di juni 2025 a logra firma un acuerdo di cooperacion riba e tereno tecnico y intercambio di experticio. E ultimo biaha cu tabatin un relacion strategico tabata 12 aña pasa cu e formalisacion di e open-sky agreement cu Colombia.

Minister Cicilia a atende diferente punto di atencion pa Aruba. E strategia di turismo ta pa sigui atrae mas turismo di Latino America, cu capacidad pa gasta den nos economia. E contacto cu aerolinea y cu e autoridadnan di aviacion ta importante pa continua explora e posibilidadnan den e mercado di Colombia.

A atende e temanan di turismo medico, pa colabora riba tereno di tecnologia y posibilidad di transportacion di carga pa Aruba.

Minister Cicilia a enfatisa e intencion serio pa habri posibilidad pa por tin vuelo di Colombia pa Aruba cu ta transporta producto pa Aruba na un tarifa mas barata pa asina comunidad di Aruba por beneficia di dje.

Minister Cicilia a sali satisfecho for di e reunion y lo sigui mantene contacto pa haci e trabounan preparativo pa por logra ricibi mas vuelonan di carga pa Aruba.