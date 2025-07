Gabinete AVP-FUTURO a cumpli shen dia den gobernacion. P’e ocasion aki ta di importancia pa comunica bek na comunidad rib’e trabounan haci durante e prome shen dia di trabou. Durante e evento di celebracion, Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Wendrick Cicilia a inicia bisando cu: “Dios no ta uni casualidad, Dios ta uni proposito”. E gobierno di AVP-FUTURO ta yama pa crea un miho condicion di bida pa nos hendenan, eleva nos pais n’e siguiente nivel y crea oportunidad nobo pa nos hendenan.

Prome cu e mandatario a comunica rib’e exitonan di trabou durante e shen dia di gobernacion, el a tuma e momento pa informa e comunidad cu e ta un previlegio pa n’un edad asina corto, ricibi e oportunidad pa siribi Pais Aruba. Despues di cada conseho di ministro, e ta sali cu mas conocemento y experencia pero mas ainda, contagia cu e actitud pa sirbi.

Den shen dia por mira bek riba un gobierno cu ta inspira confansia. For di e prome dianan den gobernacion, a comproba cu e gobierno a cumpli cu locual el a bisa cu lo haci. E tabata un trabou conhunto, entre henter e gabinete. “Despues di shen dia, Aruba por ta orguyoso cu nan tin un gobierno cu ta conecta cu pueblo”, asina Minister Cicilia a comenta.

Turismo

“Turismo di Aruba t’e curason di nos economia”. Ta e tarea como minister pa cambia e accento di turismo pa garantisa cu comunidad y nos hendenan ta beneficia mas di e industria. Tin cambionan fundamental cu mester wordo haci. Den e prome shen dianan a convoca un dialogo nacional p’un vision nobo pa turismo, caminda ta enfoca riba balor y no riba volumen.

Royal Schiphol Group (RSG)

Den e prome dies dianan di gobernacion e proceso di concretisa un acuerdo nobo cu RSG tabata di sumo importancia pa por continua cu e relacion di trabou. E tabata importante p’un acuerdo cu RSG mirando e standardnan halto cu nos tin cu cumpli cu ne. A firma un MOU cu RSG caminda a establece un momento historico despues di un periodo turbulento cu e gobierno anterior. A base di dialogo, argumento funda y liderazgo a logra y awo ta den ultimo fase di negociacion cu RSG. E proyecto di Gateway 2030, a ricibi confirmacion cu den un periodo di 3 pa 4 aña, lo termina cu e proyecto.

E mandatario kier mira mas diversificacion di destinacionnan p’asina nos ta menos dependiente di e mercado Norte Americano, pensa aki rib’e mercado Latino America (LATAM) y Europa. Ya a logra cu pa fin di aña, KLM Royal Dutch Airlines lo aumenta su vuelonan pa Aruba.

Pa cu TPEF, tambe kier mira cambio den su accento. Minister Cicilia kier pa inverti mas den locual cu ta haci nos industria exitoso, cual ta nos hende- y nos recursonan natural. Esey ta haci e producto Aruba diferente na cualkier otro destinacion.

Labor

Locual ta remarcabel den e sector laboral ta cu diferente departamento di gobierno a vocifera cu nan a sinti nan mes bandona durante e ultimo añanan, pero awo, cu aire fresco: ta sinti cu tin un gobierno porta habri y cla pa yuda resolve asuntonan na bienestar di nos trahadonan. A scucha e preocupacionnan pa cu scarsedad di empleadonan p’e sector mas importante di nos pais, cual ta turismo. Mesora a pospone temporariamente e proceso di ‘arbeidsmarktoets’ cual ta agilisa e proceso.

Aruba awo ta conta cu lasonan mas estrecho cu organisacionnan internacional. A intensiva e relacionnan aki cu International Labour Organization (ILO) despues di bishita di Minister Cicilia na Geneve. Tambe tabatin e honor di ricibi e presidente di ILO p’e sector di Caribe na Aruba. A haci tres peticion pa sosten tecnico for di ILO y esaki ya ta canando su caminda.

Recientemente a informa departamento di labor di un lista hopi intensivo di puntonan cu kier mira su mehoracion y modernisacion. Ta den proceso un plan di ehecucion, esaki ta nificia cu nos trahadonan pronto por sinti nan mes mas protegi. Intermediacion labor ta riba lista di prioridad pa Minister Wendrick Cicilia. Trabou-Hub t’un proyecto cu pronto e mandatario lo anuncia. E proyecto lo encera e guia pa ricibi un empleo pero mas importante: mantene un empleo.