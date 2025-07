Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia a subraya riba varios aspecto importante p’e sector laboral. Den su calidad como minister di labor, el a indica cu el a encontra cu dos rapport caminda ta recomenda riba restructuracion di e mercado laboral.

E no ta un rapport nobo, ta for di 2022 a culmina y publica e rapport, pero ta parce cu e gobierno anterior a want’e rapport scondi den lachi y no a haci caso di e resultadonan di e investigacion. Contrario n’e minister anterior, kende no a tuma ningun paso na bienestar di nos trahadonan, Minister Cicilia como minister nobo a confirma cu su persona si ta tuma paso pa garantisa e proteccion necesario di nos empleadonan. Tur esaki dentro di shen dia di gobernacion.

E oficina reconoci, esta Deloitte t’esun cu a conduci e investigacion. Den e rapport a identifica e parti di cumplimento di ley pa cu mehoracion di maneho p’e sector laboral. Gobierno tin cu inverti den e departamento di inspeccion laboral, segun Deloitte a documenta den e rapport. Si haci esaki, e tin beneficio tanto p’e trahado como e dunado di trabou. A subraya cu e departamento menciona tin necesidad di apoyo huridico.

Di otro banda, Economisch Bureau Amsterdam, tambe a haci un investigacion pa cu e sector laboral. Nan ta recomenda: pa cualkier maneho laboral efectivo y exitoso cu kier ehecuta, tin cu tene cuenta cu dos punto.

1. Dialogo social

2. Reenforsa cumplimento di ley

Minister di Cicilia ya a delinea su maneho, caminda a sigura cu lo inverti den e departamento di inspeccion laboral di Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Durante e conferencia di prensa, Minister Cicilia a indica cu diabierna ultimo el a reuni cu representantenan di DAO. Minister Cicilia durante e reunion a reconoce nan trabou y a subraya cu e labor di e departamento ta sumamente importante pa cu e maneho di labor, na final e meta ta pa garantisa proteccion di nos empleadonan.

Den un carta di instruccion n’e ekipo di maneho di DAO, a agrega e resultadonan di rapport y conseho cu e minister ta dispone di dje. Den a carta a pone diferente recomendacion cu e minister kier mira den ehecucion durante e proximo periodo nos dilanti. E minister a solicita un plan di ehecucion di parti e departamento concerni, p’asina sigura cu e recomendacionnan ta wordo ehecuta. Inspeccion laboral ta di importancia p’e mandatario.

Pa mira sancion y inspeccion, ta necesario pa tin expertisio huridico. E departamento riba su mes tambe mester di un base cu por guia e proceso aki. Minister di Labor, mr. Wendrick Cicilia a sigura cu e lo percura pa ekipa e departamento cu un experto huridico, p’asina guia e ekipo di e inspectornan laboral.

T’e deseo di Minister Cicilia pa pronto, e inspectornan wordo reconoci como un ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ (BOA) pa nan por procesa multa y asina e proceso penal continua pa tur cu no ta cumpli cu e leynan laboral!