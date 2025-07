Recientemente a tuma luga e ceremonia di graduacion di facultad di turismo y hospitalidad di Colegio EPI. P’e ocasion aki, a invita Minister di Turismo, mr. Wendrick Cicilia como invitado di honor. Minister Cicilia durante su introduccion a inicia na reconoce presencia di algun figura imporante pa cu e formacion di e studiantenan. Apart amigo, famia y docente, Minister Cicilia a reconoce presencia di director general di Colegio EPI Ankie Danker, ‘Unit Manager’ di e facultad di turismo y hospitalidad, Gloria Vega y CEO di AHATA, Tisa LaSorte.

A mandatario a felicita cada un di nobentiocho graduado cu e logro importante aki. Cada uno riba nan mes t’un embahador adicional p’e producto Aruba. E anochi di graduacion tabata uno historico y importante. E mandatario a recorda e momento cu e mes a graduada, a refleha riba e emocionnan di alivio y emocion di un perspectiva pa futuro. E ta bon momento pa pensa unda pa aloca e conocemento adkeri. Kico ta nan proposito pa Aruba. “E escogencia cu Boso a haci pa e industria di turismo, ta nifica cu Boso curason ta conecta Aruba. Turismo ta e curason y economia di nos pais”, asina Minister Cicilia a indica.

E esfuerso y formacion di e graduadonan ta conecta n’e pensamento di contribui grandemente na pais Aruba.

Esaki ta apenas e comienso p’e nobentiocho graduado. Minister Cicilia a stimula e graduadonan pa inculca e principio di ‘life long learning’ den nan bida como profesional di e industria. “Nos ta depende di Boso, cada un di Boso ta representa Aruba”, e mandatario di turismo a indica.

E empleo di e graduadonan ta determina e exito di e producto Aruba. E mandatario a comparti cu e publico presente: cu den tur encuesta haci, locual ta haci Aruba diferente ta nos hendenan, e capital humano. E hospitalidad cu nos ta ofrece nos bishitantenan ta haci nos, Aruba, e paraiso di mundo.

Na nomber di Gobierno di Aruba a felicita cada un di e graduadonan. Esaki ta apenas e comienso. Ta importante p’e graduadonan inculca den e principio di ‘life long learning’. Boso desaroyo profesional no ta termina aki sino ta apenas e comienso. Nos ta depende di Boso, cada un di boso ta representa Aruba. Aruba ta nos cas y cada un di boso tin un rol den esaki y boso empleo ta determina e exito di e producto aruba.

“Boso tin e tarea pa sigui brinda e servicio y experencia di excelencia cu Aruba ta conoce p’e. Aruba ta den Boso man. Y no lubida, Boso momento ta AWOR”, asina Minister, mr. Wendrick Cicilia a termina bisando.