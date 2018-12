Minister Chris Romero y Minister Steven Martina a firma MoU pa realisacion di Fast Ferry

Durante un evento na Cosecha San Nicolas y den presencia di dignatarionan y demas invitado, Minister Chris Romero a ricibi Minister Steven Martina for di Corsou, pa asina haci oficial e MoU pa cu Proyecto di Fast Ferry entre Aruba y Corsou.

For di momento cu a asumi e responsabilidad como titular di e carteranan di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, Minister Chris Romero a informa su mes debidamente riba e Proyecto Fast Ferry, pa asina cuminsa cana e caminda pa haci’e un realidad. A cuminsa na sinta y scucha stakeholders na Aruba, a bay Corsou y reuni cu, entre otro, Minister Steven Martina mes, Minister Zita Jesus-Leito y Prome Minister Eugene Rhuggenaath.

For di e rapport FOICE a haya indicacion cu e Fast Ferry lo mester a sali for di Barcadera, pero Minister Romero a propone y dicidi pa e sali for di San Nicolas. Saliendo for di e punto di bista aki, e idea pa articula e San Nicolas Ports Authority a nace, di cual su ley ta na Departamento di Legislacion actualmente.

E siguiente paso ta pa traha riba un samenwerkingsconvenant, cu ta un documento huridico, unda tur aspecto di preparacion pa e proyecto ta documenta. E realisacion di e convenant aki ta dura 6 pa 8 luna. Despues, hunto cu Corsou, lo dicidi ki compania lo bira e operador y asina cuminsa e preparacionnan fisico, esta construccion di e terminal di Fast Ferry, cu lo transporta hende, auto y carga entre Aruba y Corsou.

Minister Chris Romero ta sinti sumamente honra di por a conta cu presencia di Minister Steven Martina pa asina logra oficialisa e acuerdo cu lo percura pa e Fast Ferry entre nos islanan bira un realidad. Esaki ta e prome fase di un futuro briyante pa pueblo di Aruba y Corsou.

Comments

comments