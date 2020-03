Minister Chris Romero ta ratifica su decision di December 2019: Vehiculonan (RHD) no ta permiti mas pa core cu plachi TX, T, O, B, V y MFV

Den luna di December 2019, e Titular di e cartera di Transporte, sr. Chris Romero, a anuncia su decision pa no permiti pa vehiculonan conoci como Right Hand Drive (RHD), core como Taxi (TX), Tour (T), Ongeregeldvervoer (O), Bus (B), Verhuurauto (V) y Motorfietsvervoer (MFV). E decision aki a keda tuma basa riba diferente factor crucial, cual esun principal ta e siguridad di e pasaheronan cu subi un un vehiculo di transporte publico cu ta RHD.

Ta asina cu for di algun tempo caba companianan di seguro na Aruba a cuminsa avisa cu nan no lo sigui sigura vehiculonan tipo RHD cu ta destina pa duna un servicio comercial. Tambe for di diferente instancia ta sali diferente ponencia di cual por conclui cu un vehiculo di transporte publico cu ta RHD, por pone e usuario su integridad fisico na peliger. Segun Minister Romero a duna di conoce cu “si bo transporta un persona dilanti, ora e baha e ta haci’e band’i caminda y no na banda di acera, cual riba su mes ta un peliger caba. Y como cu mayoria di e usuarionan di transporte publico na Aruba ta turista, nos tin di pensa pa proteha nos turismo pasobra si algo pasa den e indole aki, e lo bira un mal propaganda internacional pa nos pais”.

Lo bay tin un fase transitorio pa esnan cu actualmente ta haciendo uzo di un vehiculo tipo RHD pa duna servicio di Taxi. E vergunninghouders cu ta haciendo uzo di un vehiculo RHD a wordo poni caba na altura di e decision aki di Minister Romero, y nan ta haya un tempo adecua pa busca un vehiculo cu ta apto pa core riba nos careteranan na Aruba.

