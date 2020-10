Minister Chris Romero ta para banda di e tiradonan di pisca y p’esei a propone un gedoogbeleid

Minister Chris Romero diahuebs atardi despues di un break a informa cu for di siman pasa diabierna a cuminsa cu un reunion publico caminda for di e reunion aki a sali e deseo di Parlamento pa bin cu un Landsbesluit lo mas pronto posibel y bin cu un concepto caminda por bay na un manera of otro permiti cu por tira pisca. Ta asina cu diahuebs minister Bikker a traha duro full fin di siman riba esaki y a presenta un concepto na Parlamento di Aruba y Minister Chris Romero cu a mira e documentonan a haya esaki bon hinca den otro pero mester sigui cana pa diferente departamento pa haya e conseho adecuado y eventualmente cambionan cu mester tuma luga na esaki. Minister Romero a menciona cu e ta keda para ariba cu si kier haci e concepto di ley aki lo mas pronto posibel e situacion aki ta un situacion pasando for di 2005 y awe a wordo presenta un concepto di LB y esaki no mester a bin Parlamento mes pasobra mas tanto Ley bo ta presenta den parlamento y un LB caminda bo lo por bay permiti esaki y di otro banda por purba regle den e visserijverordering y ta un otro pensamento cu a bin for di otro colega pero esaki ta pone cu bo tin cu bin cu otro colega cu e visserijverordering ta cay bou di dje y eynan mester bolbe cana otro caminda largo y esaki ta tuma hopi tempo sigur. E realidad ta cu ta bay haci lo mas pronto posibel pero e otro banda ta mustra otro unda for di 2005 a purba di bin cu tur manera.

Minister Romero a menciona cu un gedoogbeleid no kiermen algo manera den anticipacion cu e cambionan lo tuma luga, e ta nifica cu ta bay tolere y awe a propone pa haya e sentimiendo di parlamentarionan caminda ta bisa cu kier pa Gobierno bin cu e gedoogbeleid mastanto cu cualkier concepto cu kies pa futuro y cu e gedoogbeleid aki por permiti nos tiradonan di pisca por haci esaki sin ningun problema di wak patras. Minister Romero a bisa cu for di su banda a propone pa bin cu e gedoogbeleid lo mas pronto posibel y esaki sigur tin concepto cu a yega di trece dilanti hunto cu minister Bikker y no ta algo pura y iresponsabel sigur cu nos tin conceptonan traha responsabel cu ayudo for di e departamento huridico. Con cu bay bin a tende diferente posibilidadnan di cambionan cu mester tuma luga for di un LB ni cu bo bula ariba cay abou si bo no trece cambio riba e prohibicion di onderwaterjacht middelen bo no por haci nada debi cu tanto bal bo ta bin cu bo ta bin cu full un verordening y otro articulonan y amplia esaki y si bo no tin cambionan haci riba e landsbesluit di onderwaterjacht verbod y onderwaterjacht middelen bo no por haci nada.

