Minister Chris Romero ta lamenta falta di profesionalismo y sensacionalismo di medio local di comunicacion

Den un declaracion di Minister di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, sr. Chris Romero, el a expresa su desapunto pa cu un medio di comunicacion cu a crea un noticia falso rond di su persona.

E declaracion di Minister Romero ta bisa lo siguiente:

Ta sumamente lamentabel con un situacion no planifica y cu por sosode cu cualkier persona, a wordo saca for di contexto pa un medio di comunicacion, cu e simpel meta pa crea un noticia sensacionalista cu no ta basa riba e hechonan real.

Como mandatario di un pais, e siguridad y integridad di bo ciudadania semper mester ta principal, y como tal bo ta e prome yama, como Minister, pa cumpli na cabalidad cu reglanan y leynan.

Den cuadro di mi 45 cumpleaños, mi a bay laman pa distrae mente un rato for di tantisimo reto y compromiso cu e trabou cu mi ta eherce pa nos pais ta exigi. Un total di 7 amigo a yega pa felicitami y comparti un wega di domino cu mi un rato, algo cu ta un custumber pa nos haci. Nunca tabata tin un fiesa y mucho menos aglomeracion di persona. Simplemente 8 amigo cu a bin hunto pa comparti un rato banda di laman, cual ta practicamente un tradicion pa nos di semper.

Na momento cu a recohe tur stoel y mesa, mi persona a bandona e sitio, pero un rato despues mi a wordo informa door di mi amigonan cu e vehiculo di un di nan no tabata kier a start y mester a busca un manera pa pon’e move pa asina bandona e sitio, manera reglanan preventivo ta indica actualmente. Den e proceso cu nan tabata purbando di traha cu e vehiculo, polis a pasa controla y diligentemente a tuma nota di e situacion. No tabata tin nada contra ley tumando lugar, simplemente un situacion cu no tabata den control di ningun hende, pero tabata rekeri di un solucion rapidamente.

E ta un tristesa di mira con sensacionalismo ta e caminda cu cierto medionan di comunicacion local ta dicidi di tuma pa por mantene un audiencia, lubidando e principio, norma y balor di periodismo.

“Fake News”, ta un fenomeno conoci mundialmente, pero e ta desapuntante di mira cu cierto medionan local ta prefera di tuma esaki como nan “way of doing business”.

