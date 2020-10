Minister Chris Romero ta clarifica: “Taxi App” ta un iniciativa priva y no ta regula pa Gobierno den ningun sentido

Via medionan di comunicacion a tuma nota di e lansamento di un app pa taxistanan local cu e intencion pa tur taxi afilia na dje, pa asina nan traha den un sistema similar na esun di Uber.

Gobierno di Aruba, pa medio di Minister Chris Romero como e titular di e Cartera di Transporte, ta informa cu na ningun momento Gobierno a otorga un permiso, of algo parecido, pa funcionamento di dicho app. Esaki ta un iniciativa totalmente priva y los for di Gobierno, unda cu cada taxista por dicidi riba nan mes si nan lo kier haci uzo di dje of no.

Departamento di Transporte Publico (DTP), no ta autorisa pa otorga ningun informacion di taxi local na ningun persona of instancia, cu no ta e persona cu ta aperece den e permiso di taxi cu Gobierno ta otorga. Mucho menos DTP ta autorisa pa duna ningun persona of instancia informacion di e database di taxi na Aruba. Informacionnan aki ta priva y no ta di dominio publico.

Diamars mainta, Minister Chris Romero a reuni cu algun representante di taxistanan local pa asina scucha for di nan e preocupacion reinante pa loke ta introduccion di un taxi app.

Comments

comments