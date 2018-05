Recientemente Minister Chris Romero a reuni cu sindicato STA y su delegadonan na Oficina di Gobierno na San Nicolas. E reunion aki tabata pa trata puntonan di importancia pa loke ta e maneho general di Arubus, Aruparking y Arutram.

E titular di e carteranan di Transporte, Comunicacion y Sector Primario a comparti cu e sindicato e metanan cu Gobierno tin pa cu e departamentonan aki, y tambe e direccion den cual ta desea di hiba Arubus, Aruparking y Arutram.

Minister a comparti cu sindicato STA e cambionan cu lo bini den cierto leynan pa facilita transporte publico, fondonan pa cumpra material y cambio den maneho. Minister Romero a haci uzo di e oportunidad pa comunica na e sindicato cu aki poco tempo cambionan lo cuminsa tuma luga den e departamentonan aki.

Di nan banda, sindicato STA a haya e oportunidad tambe pa expresa na Minister nan pensamento pa loke ta e maneho di transporte publico aki na Aruba.

Sindicato STA a duna di conoce cu nan no tin hopi confiansa den e maneho actual di Arubus, Aruparking y Arutram. Segun STA, e trahadonan no ta wordo tuma na cuenta y nan opinion pa cu e compania su desaroyo no ta wordo considera.

Minister a yega na un acuerdo cu sindicato STA cu dentro di un luna e lo sinta den nan proximo reunion unda lo menciona e cambionan cu ta bay tuma luga den nos Sistema di transporte publico. Asina e responsabel di e cartera di Transporte lo tin un miho bista ariba e direccion nobo cu lo duna e companianan aki y asina inicia e proceso di restructuracion y mehoracion.

E reunion cu sindicato STA a bay den un ambiente positivo. E encuentro aki a sirbi tambe pa e sindicato a haya informacionnan directo for di Minister pa loke ta e maneho di Gobierno, pero tambe duna contesta ariba pregunta y observacion cu e sindicato lo por tin.

Ta solamente pa medio di dialogo, intercambio y informacion corecto cu por logra e metanan comun den pro di nos pais.

