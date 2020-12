Minister Bikker: ‘Privatisacion di departamento di Rijbewijs no ta un prioridad of solucion’

Algun siman pasa, Vereniging Rijscholen Aruba a bini dilanti cu peticion atrobe pa gobierno

privatisa departamento di rijbewijs, pasobra segun nan ta expresa si pone esaki bao sector priva e procesonan administrativo lo cana mas miho.

Minister di Husticia, Andin Bikker ta expresa cu e ta na altura cu e organisacion aki tin basta aña bogando pa privatisa e departamento di Rijbewijs manera ta e caso por ehempel na Hulanda of Corsou. Den e momentonan aki e mandatario ta bisa cu esaki no ta algo cu tin premira den e maneho, pero semper ta algo pa evalua. “E no ta un prioridad actualmente, y mi ta kere mas bien nan preocupacion ta pa e servicio wordo mehora, y mi ta kere cu den e caso akinan tur hende por ta di acuerdo cu loke nos a logra awe ta un paso hopi importante den e cuadro eynan,” segun e mandatario ta splica. Tambe a bini cu un afspraaksysteem Online, esaki lo mehora e servicio tambe segun minister Bikker.

Gobierno ta sinta periodicamente cu e grupo aki na mesa pa analisa e preocupacionnan conhuntamente cu Cuerpo Policial y CENSO, y loke kier yega na dje ta mehoracion di servicio, y adresa tur preocupacion tambe. Den cuadro cu COVID19, a bin retonan adicional manera con ta pasa examen mirando e distancia hopi cerca den auto, pero e impresion cu privatisacion di servicio di Rijbewijs lo ta e solucion pa tur preocupacion no ta corecto segun e mandatario. “Mi ta kere miho nos adresa e preocupacionnan, y si no resta mas no lo mester wak den ki tipo di bachi bo ta organisa e proceso di emiti Rijbewijs,” e mandatario ta enfatisa.

Ayera durante lansamento di Rijbewijs nobo pa Aruba, e mandatario a subraya dos aspecto: cu awor lo conoce un adelanto substancial den e manera con ta emiti Rijbewijs, y tambe awor por haci cita Online. E preocupacionan tabata bin di e organisacion y tambe nos comunidad cu tabata wardando riba e Rijbewijsnan aki, “mi kier a gradici tambe nos comunidad pa carga e pasenshi mirando cu e proceso a dura un tiki mas largo cu nos a premira, entre otro door di e coronavirus,” segun minister Bikker.

