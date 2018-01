Minister Bikker: E siman ki por spera varios decision importante pa cu Cuerpo Policial

Un di e tareanan importante di e Mando Policial nobo lo ta, aparte di restaura e seguridad di nos comunidad, pa mehora e imagen y adresa temanan di disciplina y integridad den e Cuerpo. Esaki mirando entre otro cu e ultimo dianan Cuerpo Policial lamentablemente a bolbe haye den un lus menos positivo dor di un of mas incidente cu a capta atencion di nos comunidad.

Minister di Husticia mr. Andin Bikker a indica un par di siman pasa cuminsamento di februari como un fecha na cual e kier yega na un palabrashon cu e Korpschef actual y asina por inicia e proceso formal pa zorg pa reemplaso di e Mando Policial di KPA.

Manera por recorda e Korpschef actual mes a indica den pasado cu e kier un reto nobo pa cu su carera, caminda e ta desea di bay traha den un instancia nobo cu tareanan specifico di Interpol. Sinembargo e proceso pa crea un instancia nobo no a wordo atendi debidamente dor di e Gobierno anterior: entre otro nan no a observa proceso di conseho dor di Departamento di Recursonan Humano y otro instancianan y no a logra formalisa creacion di e instancia nobo. Esey a pone cu e minister actual mr. Andin Bikker mester a bay busca consehonan rekeri y practicamente inicia un proceso completamente nobo. Entretanto ta yegando na un palabrashon pa cu e Korpschef actual y pronto pues lo por cuminsa e trayecto pa por yega na un Korpsleiding nobo. Den e tareanan pues lo ta inclui pa optimalisa y mehora e imagen di KPA dor di adresa temanan di disciplina y integridad den e Cuerpo.

Pos spera un conferencia di Prensa den siman di parti di minister Bikker riba e tema di e decisionan importante cu ta bay wordo tuma.

