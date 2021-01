Minister Besaril ta reacciona riba “Toque de Queda” na Hulanda

Prome Minister dimisionario di Hulanda, sr. Mark Rutte, a anuncia awe durante un conferencia di prensa cu su gobierno tin e intencion pa bin cu un “Toque de Queda” na Hulanda. E proposicion aki lo wordo trata prome den parlamento Hulandes, pa mira si tin e sosten necesario pa e medida aki. E gabinete Hulandes tin varios luna ta discuti riba e medida aki, pero te cu e siman aki a encontra hopi resistencia tanto di e propio miembronan di coalicion como demas instancianan mane Parlamento, municipionan, autoridad policial, servicionan di emergencia y proteccion civil.

Minister Plenipotenciario, sr. Guillfred Besaril, cu ta siguiendo e desaroyo aki di cerca ta constata cu gobierno di Aruba, riba e tereno aki, por sirbi Hulanda como ehempel. ‘Gabinete Wever-Croes te na e momentonan aki a sa di actua hopi liher na momento di constata un desaroyo negativo riba e tematica di COVID-19 na Aruba. E “Lockdown” completo entre e periodo di Maart pa Juni di 2020, tabata tin consequencianan negativo masha grandi mes pa Aruba su economia. Na mes momento e tabata un periodo di aprendisahe den cual gobierno a siña aplica medidanan na tempo pa evita cu Aruba bolbe contra su mes den un situacion parecido na Maart – Juni menciona. Pa combati e pandemia a introduci e uzo di por ehempel e “Tapa Boca”. Hulanda su expertonan no kier a kere den uzo di tapa boca te na momento cu e situacion a escala y bira dramatico na fin di November utlimo. A bini entre otro cu un prohibicion pa agrupamento y un orario di “Toque de Queda” na Aruba, mientras na Hulanda compras y mobilidad di hende den cuadro di “Halloween, Thanks Giving y Black Friday” a bai mane nan sa bisa den boca di Pueblo “Den Gran Forma!” For di November mi a bin ta comparti mi preocupacion cu diferente integrante di e gabinete Hulandes. Mi no tabata sinti cu esaki tabata e caminda correcto, maske mi por a comprende e dificultad pa scohe entre salud y economia pa e miembronan di e gabinete di sr. Rutte. Pero awe ata Hulanda ‘ki, discutiendo un “Toque de Queda” cruel di 8:30 di anochi te cu 4:30 di marduga. Mucho otro alternativa COVID no a duna nan. Gabinete Wever-Croes a para duro pa combati e crisis di COVID-19 na Aruba pa di es forma aki Aruba recupera su desaroyo economico lo mas liher posible. Sra. Prome Minister y nos tur den e gabinete actual a wanta e avalancha di critica na momento di bini cu medidanan pa combati e pandemia. Tur na bienestar di Aruba y su hendenan. Awe nos ta mira Hulanda, nos ta mira e nesesidad na tene hende na cas for di 8’or di anochi te su siguiente dia. Punto cu Aruba no tin nodi na yega na dje, siempre y cuando tur cuidadano di Aruba cumpli cu e reglanan existente. Na Aruba ainda bo por sali y sinti bo liber, just follow the rules.’ Minister Besaril a declara riba e medidanan cu a keda presenta awe door di gobierno Hulandes.

Finalmente e mandatario ta haci un apelacion riba e comunidad Arubano na Hulanda pa nan mantene nan mes na e reglanan stipula pa gobierno Hulandes. ‘Corda semper cu cada un di nos bibando aki na Hulanda ta un embahador di nos dushi Isla. Cual sea e motibo, nos cu ta kinan tin e deber pa cu nos isla, nos mayornan y amistades na duna ehempel y sigui e reglanan mane e bon ciudadano cu semper e Rubiano a sa di ta,’ Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a termina.

