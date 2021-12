Studiantenan cu despues di nan estudio na Hulanda dicidi na regresa Aruba pa aporta na nan isla como profesional mester por bin na remarke pa haya gracia riba nan fiansa na DUO. Asina por stimula mas hoben pa bai bek nan pais.’ Esaki Minister Besaril a remarca den un combersacion cu e tabata tin cu e Nationale Ombudsman di Hulanda Reinier van Zutphen.E mandatario ta convenci cu un areglo asina por yuda engrandese e grupo di profesionalnan na Aruba cu tin un educacion na nivel di HBO of Universidad. Actualmente e forsa laboral na Aruba ta consisti di por lo menos 60 porciento cu tin un educacion basico of un educacion professional secundario. ‘Mester cuminsa awor si kier logra na nos Isla. Y e no ta bai ta un plan tipo “de la noche a la mañana” sino uno cu lo tuma sigur un 10 a 15 aña’, prome cu nos mira un efecto concreto. su segmento profesionalnan altamente prepara taeactual. Esaki no ta nada bon pa Aruba su desaroyo, asina Minister Besaril a enfatisa. E Nationale Ombudsman ta simpatisa cu e pensamento aki di Minister Besaril y ta totalmente di acuerdo cu enseñansa ta e arma crucial pa combati probesa y na trece mas bienestar pa un Pais.

Durante di e combersacion a toca e tema di e diferente obstaculonan cu studiantenan di Aruba y di e otro partinan Caribense di Reino ta enfrenta na momento di bin continua cu nan formacion na Hulanda. E puntonan tabata motibo pa e Nationale Ombudsman haci un investigacion y a bin cu un raport na december 2019 bou e titulo “Kopzorgen van Caribische studenten”. Segun sr. Van Zutphen e studiantenan ta enfrenta diferente dificultadnan manera cu e seguro di malesa y aplicacion pa nan BSN nummer. Aspectonan segun sr. Van Zutphen cu no mester existi pa ciudadanonan den Reino Hulandes y cu tin e mesun pasaporte. Un siguiente paso despues di e raport ta organisacion di un “Rondetafelgesprek” cu tur partnernan envolvi cual lo tuma lugar 8 di december proximo.

Otro punto hopi importante cu a bin dilanti den e combersacion ta un Ombudsman pa Aruba. Minister Besaril a bisa cu lamentablemente Aruba – aunke cu e parti legistativo ta cla – no por apunta un Ombudsman ainda pa motibo cu e crisis di Covid 19 a pone cu Aruba mester a duna prioridad na otro nesesidadnan di e pais. ‘Mi ta convenci, manera hopi na Aruba cu nos mester di un Ombudsman. Pero esaki ta rekeri un bureau cu sigur 5 pa 6 empleado pa sostene e Ombudsman den su trabao,’ asina Minister Besaril a bisa. Sr. Van Zutphen a reconoce e situacion actual unda Aruba ta aden y pesey ta dispuesto pa mira unda De Nationale Ombudsman di Hulanda por yuda. Kisas den cooperacion cu e Ombudsman di Curaçao of St. Maarten of tambe di Ministerio di BZK. Tambe sr. Van Zutphen ta di opinion cu lo ta bon pa e tene un reunion na Aruba cu Gobierno y parlamento pa conhuntamente mira ki solucion por bin na corto plaso pa Aruba por tin su Ombudsman.

Minister Besaril a gradici sr. Van Zutphen pa su esfuerso y dedicacion pa cu e paisnan Caribense den Reino Hulandes y nan habitantenan.

Comments

comments