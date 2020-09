Minister Besaril na apertura di aña parlamentario di Hulanda

Minister Plenipotenciario di Aruba Guillfred Besaril a atende diamars 15 di september e apertura di aña parlamentario di Hulanda, mihor conoci como Prinsjesdag.

Sr. Besaril tabata invitado special pa Prinsjesdag como miembro di Conseho di Minister di Reino (Rijksministerraad) y ta sinta hunto cu su colega Minister Plenipotenciario di Curaçao y St. Maarten.

E aña aki e apertura di e aña parlamentario tabata otro pa motibo di e situacion cu corona. Pa cuminsa e ceremonia a tuma lugar den De Grote Kerk na Den Haag y no den Ridderzaal manera ta e custumber. Tambe no tabata tin e desfile di Rey Willem Alexander y Reina Maxima den koets for di Palacio Noordeinde pa Ridderzaal. E pareha real a bai cu auto na De Grote Kerk. E cantidad di invitadonan a wordo limita – pa mantene e distancia di 1.5 meter – na 270, enbes di 1000 tur aña den e Ridderzaal.

Na e ocacion aki Rey Willem Alexander a tene un discurso (troonrede) unda e ta elabora riba e plannan di Gabinete Rutte III pa e siguiente aña. Pa loke ta e parti Caribense di Reino, Rey Willem Alexander a bisa cu ta wordo papia cu e paisnan cu e sufri golpi grandi door di e corona virus pa mira ki tipo di sosten lo duna y bou di cua condicion esaki lo wordo brinda. Meta ta pa sostene e poblacion den e paisnan aki y contribui na seguridad economico den futuro y tambe stabilidad social. Sosten humanitario semper lo wordo duna na e paisnan, segun Rey Willem Alexander a lesa for di e troonrede.

Riba e potret drpd: Minister Plenipotenciario di St. Maarten Rene Violenus, Minister Plenipotenciario di Aruba Guillfred Besaril, y Minister Plenipotenciario di Curaçao Anthony Begina.

Riba e potret: Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril preparando pa asisti Prinsjesdag 2020

