Minister Besaril a tene discurso den cuadro di 30 aña di e caida di e Muraya di Berlin

Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril riba invitacion di Academy for Cultural Diplomacy (ICD) a bishita e conferencia “Berlin Wall 30 From the Divides to the City of Freedom: The 30th Anniversary for the Fall of the Wall in Berlin”. Den nomber di Gobierno di Aruba minister Besaril a hiba na Berlin un discurso. E mandatario a cuminsa na gradici ICD pa e invitacion pa ta parti di e celebracion historico y special aki. ‘E caida di e muraya di Berlin no tabata solamente un cambio pa Berlin y Alemania, pero tambe pa Europa. Un Alemania unifica na un manera metaforico a basha mas muraya abou. Asina mas paisnan a haya nan independencia.’ ‘Hopi di nos ta recorda unda nos tabata ta y kico nos tabata haci, na e momento cu e caida di e muraya di Berlin tabata bisto na television. E imagennan di hendenan ta subi e muraya y ta forsa nan mes pa bai e otro banda dje pa cuminda otro. Durante e conmemoracion aki un persona ta bin den nos mente cu ta Presidente Ronald Reagan cu na juni 1987 a marca historia cu e siguiente palabranan “Mr. Gorbachev, tear down this wall”. Lugarnan di control cu antes tabata wordo usa, manera Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz, Glienicker Brücke of Bernauer Strasse awe ta puntonan turistico. Sinembargo e caida di e muraya di Berlin no tabata un proceso facil. Esaki no por a conta cu sosten di hopi hende y e idea di un Alemania unifica tabata trece cune cierto sentimiento di incertitumbre, miedo y kisas hasta temor. Hopi pensamento negativo mester a crusa den mente di hopi hende cu tabata contra di unificacion di Alemania,’ asina minister Besaril a bisa. Sr. Besaril a apunta den su discurso cu awe Alemania ta un poder economico. E pais a sobresali riba diferente tereno y a bira un ehempel pa otro paisnan pa su desaroyo y su contribucion na causanan importante rond di mundo. Segun e mandatario e muraya di Berlin no tabata un muraya comun. ‘Durante di siglonan a traha murayanan pa sirbi diferente propositonan. Nan a wordo construi pa proteha hende y pa mantene enemigonan pafor di e muraya. Pa marca y proteha e fronteranan di un kasteel, ciudad of paisnan. Hopi di e murayanan aki despues a keda basha abou. Tambe nos a conoce hopi muraya di cual algun a trece hopi comocion unda cu nan a wordo lanta. E muraya di Berlin tabata otro. E no a wordo traha pa proteha hende, pero pa limita hende.’ Asina sr. Besaril a termina su mensahe den nomber di Gobierno di Aruba. Na mesun momento Minister Besaril a haci uso di e plataforma pa duna un mensahe personal. Akinan sr. Besaril a referi na Aruba cu tambe na un manera diferente tambe tin un muraya; un muraya di awa. Besaril: ‘Si mi tene na consideracion e situacion na Venezuela, e muraya di awa aki ta proteha nos na un manera of otro. Esaki no ta kita afor cu mi ta haci uso di e oportunidad aki pa crea consciencia di e situacion na nos pais bisiña. Dos siman pasa mi tabata na Bruselas, unda durante un conferencia di UNHCR, tur hende tabata papia riba e impacto cu e crisis na Venezuela tin riba paisnan na e continente Americano. Ningun rato a para keto riba e impacto cu esaki tin pa paisnan, pa islanan chikito den Caribe. Pesey mi ta haci uso di e oportunidad aki pa crea conscientisacion pa cu loke a cuminsa na 1989, ta e comienso pa nos basha diferente muraya den nos mente. Tambe esaki ta un momento pa nos para keto na loke a cuminsa trinta aña pasa mester continua. Banda di celebra nos mester ta consciente cu esaki ta un comienso; e ta transcendental y ta desaroya otro retonan den nos mundo moderno.’ Por ultimo minister Besaril a haci un apelacion pa mas conscientisacion cu tin un pais den nesesidad, den nesesidad di asistencia, den nesesidad di un man pa ayudo. Pasobra e situacion particular aki no ta afecta unicamente paisnan Sur Americano, manera Colombia. Peru y Ecuador, pero tambe e tin un efecto grandi riba paisnan y islanan chikito, cu ta proteha pa un muraya di awa. Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a gradici personalmente e director di ICD Mark Donfried pa e hospitalidad. Nota di redacion: E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba.

Comments

comments