Minister Besaril a ricibi update di proyecto Gateway 2030 di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix

Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a ricibi bishita di Sra. Jo-Anne Meaux – Arends, Air Service Development Manager di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) na Arubahuis. Sra. Meaux – Arends tabata na Hulanda cu un bishita di trabao y a haci uso di e oportunidad aki pa duna Minister Besaril un update riba e proyecto grandi di ampliacion di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, e proyecto cu ta hiba e nomber di Gateway 2030 y ta den pleno ehecutacion. Tambe presente na e reunion aki tabata director di ATA Europa Tirso Tromp y funcionario Economische Acquisitie di Arubahuis Roy Hart. Pa loke ta e parti di expansion esaki lo keda cla den cuater aña y ta bayendo actualmente segun plan. E proyecto ta un refleho di unda AAA, operador y manehador di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, como compania kier bai.

Na e momento aki tin 29 aerolinea ta bula pa Aruba, conectando Aeropuerto Internacional Reina Beatrix cu 30 destinacion non stop. Aña pasa Aeropuerto Internacional Reina Beatrix a atende 2,4 miyon pasahero. Segun Sra. Meaux-Arends Aeropuerto Internacional Reina Beatrix por conta riba un crecemento sostenibel. ‘E crecemento actual ta danki na e fluho di pasahero for di Merca. Esaki por a compensa e caida di e pasaheronan for di nos segundo mercado di mas grandi Venezuela . Nos concentracion y esfuersonan ta pa habri un coneccion entre Lima – Aruba . Esaki por habri oportunidad pa e mercado di Chile, Argentina y Brazil, banda di e vuelonan di Avianca for di Bogota y Copa for di Panama. Tambe nos enfoke y esfuersonan conhunto cu ATA Europa ta pa sigui explora oportunidadnan pa crese coneccion of haya mas vuelo for di Europa, en special for di e mercado di Inglatera y Alemania,’ asina Sra. Meaux-Arends a bisa.

Minister Besaril a gradici Sra. Meaux-Arends pa e informacion riba e desaroyonan na nos aeropuerto. E mandatario a bisa di lo usa canalnan diplomatico unda cu por pa facilita e trabao di AAA den nan esfuerzo pa haya mas airlift for di paisnan cu ta di suma importancia pa turismo di Aruba.

Como aprecio pa e bishita Sra. Meaux – Arends a haci entrega di un par di mancor cu e logo nobo di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.

