Minister Besaril a reuni cu bestuur di Hanze Hogeschool na Groningen

DEN HAAG – Durante un bishita di trabou na Groningen Minister Plenipotenciario na Hulanda Guillfred Besaril a tene un reunion oficial cu Hanze Hogeschool. E mandatario a reuni cu miembro di College van Bestuur di e instituto Rob Verhofstad hunto cu algun miembro di e staf encarga cu guia y sosten di studiantenan. E reunion a tuma luga na Van Olst Toren riba e campus di Hanze Hogeschool den presencia di directeur interino di Arubahuis y demas miembro di Kabinet di minister Plenipotenciario na Hulanda. E meta di e reunion tabata pa explora colaboracion mas estrecho pa amplia y optimalisa e guia, sosten y facilidadnan na studiantenan di Aruba na e dicho instituto. Hanze Hogeschool ta un di e institutonan riba nivel di HBO cu un di e populacionan di mas grandi di studiantenan di Aruba. Actualmente Hanze Hogeschool tin mas of menos 86 studiante activo for di Aruba cu Arubalening studiando den diferente area di specialisacion.

E reunion di Minister Besaril cu Hanze Hogeschool ta den cuadro di e strategia pa intensiva y formalisa e cooperacion cu institutonan di enseñansa superior na Hulanda, primordialmente e institutonan cu tin un populacion grandi di studiantenan di Aruba. Desde inicio di aña Minister Besaril a pidi e departamento di educacion di Arubahuis pa identifica e 5 institutonan na nivel di HBO y e 5 Universidad cu e populacion mas grandi di studiantenan di Aruba pa analisa cua di e institutonan aki tin proyectonan y facilidadnan special pa nos studiantenan y cua ta esnan cu no tin nada in place ainda. Esaki cu e intencion pa cuminsa e combersacionnan strategico pa explora kico lo por significa pa otro y discruti puntonan concreto di colaboracion.

Den caso di Hanze Hogeschool nan ta un instituto grandi cu ta conta cu un pormedio di 30 mil studiante y cu un populacion grandi di studiantenan internacional. Loke ta haci e grupo di studiante di Aruba y demas islanan di Caribe Hulandes un grupo particular ta cu nan ta studiantenan di exterior pero nan no ta wordo considera studiantenan internacional pa motibo di nacionalidad y vooropleiding. Esaki sigur tin su ventahanan pa loke ta proceso di aplicacion como tambe e parti financiero di e collegegeld pero nos ta constata tambe cu e institutonan den hopi caso no sa mucho bon con pa anda cu e grupo specifico aki. Nos ta wak e discrepancia concretamente den e parti di guia y facilidadnan na cual nos studiantenan por dispone di dje na mayoria di e institutonan.Mayoria di e institutonan grandi tin hopi facilidad y programanan di sosten adicional pa e grupo di studiantenan internacional pero no ta tur biaha nos studiantenan por of ta bin na remarke pa esaki. Eynan ta unda cu Arubahuis lo kier hiba e combersacion cu e institutonan pa wak den ki caso nos studiantenan lo por beneficia di e servicionan y facilidadnan cu ya nan tin den cas y ta ofreciendo na demas gruponan di studiante. Ehempelnan concreto di esaki ta cursonan special di entro otro Hulandes, programanan E meta ta pa e institutonan reconoce cu aunke nos tin palabracionnan riba nivel di reino pa loke ta reconocemento di diploma y financiamento di estudio, nos studiantenan cu nacionalidad Hulandes di e parti Caribense di reino ta un grupo cu propio caracteristicanan y necesidadnan.

E reunion cu e oficialnan di Hanze Hogeschool a bai sumamente positivo y ambos partido a keda satisfecho cu e prome encuentro. A haci e palabracion cu lo sigui inventarisa e puntonan di atencion di ambos banda pa asina plania un follow up pa por yega na formalisacion di e palabra-cionnan y di e colaboracion.

Potretnan ta cortesia di Cas di Aruba

Comments

comments