Minister Besaril a hiba palabra na encuentro riba Historia di Aruba na Den Haag

Dutch Caribbean Book Club a tene na ocasion di e Luna di Historia, un merdia informativo riba historia di Aruba na Historisch Museum di Den Haag. E tema riba historia di Aruba a keda ilustra via e buki di dr. Adi Martis “De Geschiedenis van Aruba tot 1816”. E programa a keda inicia cu un video cu un discurso di Prome Minister di Aruba mr. Evelyn Wever-Croes. Den su discurso premier Wever-Croes a bai bek den historia di Aruba y e prome habitantenan di nos isla, cu ta indjannan cu a crusa laman for di e continente Sur Americano. ‘E Arubiano ta hopi orguyoso di su origen di indjan. Nos tur a siña na scol riba e susedidonan na Franse Pas y Canashito. Tambe di e colonia indjan na Santa Cruz of e diferente cementerionan di indjan cu a wordo descubri despues di un awacero grandi of ora ta rosa terenonan pa traha cas.’ Sra. Wever-Croes a haci mencion cu Aruba tabata parti di e asina yama “Isla Inutiles” pa motibo cu e isla tabata bashi y secu. Aruba tabata wordi usa pa cria cabai; e lugar mas principal e tempo ey tabata Savaneta unda e “commandeur” tabata biba. ‘Den un buki cu ta describi e periodo despues di 1816 nos lo bai encontra un descripcion con Aruba di “Isla Inutiles” a bira e pais den Reino Hulandes y tambe con e lucha politico pa a realisa esaki a bai,’ asina Prome Minister Wever-Croes a bisa. Dutch Caribbean Book Club a pidi Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril pa como orador special tene un discurso. Minister Besaril den su discurso a bai mas bien riba e falta di conocemento di e historia di Aruba bou di e Hulandes Europeo. ‘Tiki Hulandes ta na altura di e contribucion di e colonianan Hulandes na loke awe nos ta yama “De Gouden Eeuw”. E Palacio Real na Amsterdam y hopi di e casnan monumental na Amsterdam ta danki na e ganashi door di comercio cu tabata den man di “De Verenigde Oost-Indische Compagnie” y “De West-Indische Compagnie”. Ta e temporada aki e lasonan entre Hulanda y e islanan den Caribe a cuminsa.’ Hulanda semper a boga pa tin control riba e islanan den Caribe. Minister Besaril a acentua esaki door di a cita ex vice presidente di Raad van State Piet Hein Donner den un discurso cu ela tene pa Genootschap Nederland Aruba. Den su discurso Piet Hein Donner ta apunta cu durante e guera cu Napoleon, e islanan tabata bou di mando di Inglatera y e islanan pa nuebe aña tabata bou di regimen Ingles. Na final di e guera aki na 1814, Hulanda a insisti pa haya e islanan bek. ‘Ironia di bida ta cu bo ta tende esaki y bo ta scucha algun miembronan di Tweede Kamer di Hulanda con nan ta expresa nan mes pa cu e islanan como sifuera corupcion e nepotismo ta na orden di dia. Y cu den pasado tabata tin parlamentarionan Hulandes cu a bisa pa bende e islanan via marktplaats.nl. Esaki na mi aparecer no ta manera pa anda cu un parti esencial di bo historia,’ segun Minister Besaril. Un otro aspecto segun e mandatario cu hopi Hulandes no sa ta e rol cardinal cu e refinerianan na Aruba y Curaçao a hunga durante di Segundo Guera Mundial. Minister Besaril: ‘Si no ta pa e dos refinerianan aki cu a suministra mayoria di e comestibel pa e avionnan di e aliadonan den nan bataya contra Hitler, Segundo Guera Mundial, lo a dura dos aña mas. Esaki y mas apsectonan di nos historia comun mester ta mas conoci bou di e Hulandes Europeo, specialmente na scolnan. E enseñansa na Hulanda ta mara na e asina yama “Canon van Nederland” cu ta trata e aconticimientonan mas importante di historia di Hulanda y ta ilustra e desaroyo di Hulanda den transcurso di siglonan. Docentenan ta usa esaki den nan programa di les. Un revision di e “Canon van Nederland” mester ta cla na april 2020. Nos lo hiba combersacionnan cu e comision encarga cu esaki pa asina haci un apelacion pa incorpora mas di e historia di nos islanan den enseñansa Hulandes,’ na opinion di Minister Besaril. Por ultimo Minister Besaril a bisa cu aconticimientonan manera esun cu Dutch Caribbean Book Club a organisa, por contribui na mas conocemento di nos historia comun. E mandatario ta agradecido na Dutch Caribbean Book Club pa a haci uso di e Luna di Historia pa pone mas atencion riba historia di Aruba. Finalmente sr. Besaril a bisa di ta sumamente orguyoso cu e buki di e Arubiano Adi Martis a forma e base pa e merdia informativo aki. Despues e programa a sigi cu un seccion unda tanto Carla Vlottes-Mohammed y Ronald Donk a duna nan analisis y comentario riba e buki di Adi Martis. Despues di nan intervencion a toca turna na e escritor mes pa elabora riba e realisacion di su buki. Nota di redacion: E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba.

