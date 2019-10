Minister Besaril a hiba palabra na Conferencia Internacional riba situacion na Venezuela

Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril riba e di dos dia di e “Internacional Solidarity Conference on the Venezuelan Refugee and Migrant Crisis” na Bruselas a tene un intervencion den nomber di Gobierno di Aruba. Cu e presentacion di minister Besaril, Aruba tabata e unico pais Caribense cu a haci uso di e oportunidad pa trece dilanti e consequencia di e crisis di refugiado y migracion Venezolano riba e islanan Caribense. Minister Besaril a cuminsa su discurso na Spaño y asina pone enfasis riba e lasonan grandi entre Aruba y Venezuela. Sr. Besaril den Ingles a sigi cu su discurso den cua ela gradici Union Europeo, UNHCR y IOM pa a organisa e conferencia aki. E mandatario a bisa den su discurso cu Venezuela no ta cualkier pais bisiña. ‘Hopi persona na Aruba tin hopi aña di lasonan familiar, di amistad y di negoshi cu Venezuela. Pesey Aruba – como pais bisiña hopi concerni cu e situation – ta sostene e nesesidad di e Comunidad Internacional pa nan dedicacion na e crisis aki. Mientrastanto si e situacion politico na Venezuela no cambia, e pueblo di Venezuela lo keda den necesidad, tanto den necesidad di asistencia y proteccion pa cu nan situacion vulnerabel. Aruba ta tuma su responsabilidad. Sinembargo Aruba ta un pais chikito. Nos ta hopi agradecido pa ta awe akinan hunto cu otro partnernan cu ta sinti e nesesidad grandi cu mas esfuerso mester tuma lugar.’ Minister Besaril a sigi bisa cu manera tur crisis, ta importante pa bai na e raiz di e crisis y no solamente enfoca riba combati e sintomanan. Minister Besaril: ‘Toch mester enfoca principalmente riba esnan cu mester ayudo, cu mester un trato honesto y igual. Ta aki cu Aruba tambe ta desea na duna asistencia, pero mirando cu nos ta un pais chikito, Aruba tambe por haci uso di boso sosten”. Den su discurso e mandatario – mescos cu e otro oradornan – a apunta cu door di e collapse economico y e deficit democratico, Venezuela ta mei mei di un crisis economico, politico y humanitario cu a conduci na un exodo grandi. “E situacion peligroso aki a pone un presion enorme riba e paisnan den region, incluso un risico grandi riba violacion di derechonan humano. Ta nos deber moral pa atende esaki na un manera analogo. Calculacion ta indica cu mas cu 10 porciento di e populacion Arubiano ta Venezolano. Esaki ta pone cu e crisis aki a surpasa di e capacidad di Aruba pa ricibi migrantenan Venezolano. Mescos cu ta e caso na Corsow. E fluho continuo ta produci un presion enorme por ehempel riba educacion y cuido medico, mientras cu nos tur ta sinti e impacto riba nos economia, pasobra Venezuela tabata un fuente di entrada hopi importante pa Aruba”, segun Sr. Besaril. E mandatario a expresa su gratitud cu e situacion actual mas y mas ta keda reconoci y cu Gobierno Hulandes y tambe pa banda di Union Europeo, tanto e Comision Euroep, como e Parlamento Europeo explicito a laga sa nan preocupacion riba e presion cu e saki tin pa e region Caribense. “Nos ta kere cu un solucion politico ta crucial pa mehoracion di e situacion humanitario na Venezuela y cu esaki ta e unico manera cu na un forma structura reduci e exodo di migrante y refugiadonan. Asina alivia e presion na e paisnan actual den region cu ta tuma refugiadonan Venezolano. Mientrastanto nos mester keda brinda ayudo na esnan cu ta den peliger. Nos ta haci un yamada na e comunidad Internacional pa actua awor, pasobra e unico manera pa combati e crisis aki ta pa forma un frontera uni. Nos no mester keda den palabra so pero mester actua tambe”, Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a termina su discurso. Na final di e conferencia Minister Besaril a ricibi hopi apoyo pa su presentacion como e unico pais Caribense cu a duna un punto di bista riba nan situacion cu e crisis. Representante di Union Europeo pa Asuntonan di Exterior Federica Mogherini na final personalmente a gradici minister Besaril pa su presentacion. Nota di redaccion: E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba.

