Minister Besaril a encontra cu studiantenan di Utrecht

Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril – den su afan pa encontra cu algun grupo di studiantenan pa a caba di yega Hulanda – a bishita e grupo cu a bin pa studia na Utrecht. Esaki a tuma lugar na comienso di nan programa di opvang na Centro di Conferencia Woudschoten. Tambe tabata presente coordinador di Enseñansa na Arubahuis James van der Linde, acompaña pa Rosalinda Croes-Kelly y Sharine Croes di Departamento di Enseñansa di Aruba (DEA).

E mandatario den su discurso na e studiantenan a entafisa riba encontra e balansa entre estudio y tempo liber. ‘Purba saca lo maximo di bo estadia na Hulanda. Estudio ta sumamenta importante, pero banda di esey bo mester hiba un bida social pa asina trece balansa den bo bida. Esaki ta hopi bon pa bo desaroyo mental,’ asina minister Besaril a bisa e studiantenan.

Sr. Besaril tabata hopi cla den su aviso pa e prome aña no bai Aruba cu vakantie. ‘E prome lunanan ta momentonan crucial pa bo estudio; bo enfoke mester ta riba esaki. Banda di esaki na e mesun momento bo mester cuminsa adapta na e bida na Hulanda.’

‘Disfruta di e opvang y purba na cera hopi amistadnan cu por ta hopi positivo den e prome aña. Hopi biaha esakinan ta amistadnan cu por ta duradero. Mi ta papia di mesun experencia dia cu ami a bin studia na Hulanda. Cu algun ainda e amistadad tei,’ tabata e comentario di minister Besaril.

E mandatario a bisa e studiantenan cu nan mester ta conciente di e hecho cu nan a caba un EPI, HAVO of VWO y esey ta nifica cu nan tin e potencial pa sigi un estudio avansa na Hulanda. Besaril: ‘Aruba a deposita confiansa den boso; saca probecho di esaki. Na otro banda tene cuenta cu boso lo encontra retonan riba boso caminda. No keda cana rond cu pregunta of problema, pero acerca bo mentor, miembronan di boso POC of Arubahuis. Bin padilanti cu bo problemanan pa bo por haya e ayudo nesesario y na tempo.’

Finalmente Minister Besaril a gradici e mentor di Utrecht Omar Besaril y su POC pa e opvang na e studiantenan nobo y a desea e studiantenan tur clase di exito den nan estudio.

Nota pa redacion: E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba

