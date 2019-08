Minister Besaril a encontra cu studiantenan di Leeuwarden

Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a topa cu e grupo cu a bin pa studia na Leeuwarden. Tambe tabata presente coordinador di Enseñansa na Arubahuis James van der Linde, acompaña pa Rosalinda Croes-Kelly y Sharine Croes di Departamento di Enseñansa di Aruba (DEA). Cu e bishita aki e mandatario kier a tende di serca con ta bayendo cu e grupo di studiantenan cu a caba di yega y nan opvang. Akinan Sr. Besaril a ripiti su aviso na e studiantenan pa nan busca un balansa entre estudio y tempo liber. Tambe e mandatario a bisa e studiantenan cu nan tur ta embahador di Aruba. “Ora cu hende tende cu boso ta bin di Aruba, nan ta curioso pa sa mas di bo isla. Arubiano tin un bon nomber aki na Hulanda y esaki nos ta orguyoso dje”. Minister Besaril a enfatisa den su palabranan na e studiantenan pa no keda cana rond cu pregunta of problema. “Ta pesey bo tin un mentor cu por scucha y por duna bo guia unda por. Tambe na e Universidad of scolnan tin personanan cu por yudabo. E estudio riba su mes ta exigi caba hopi di bo atencion, specialmente den e prome aña. Pesey menos preocupacion bon tin, mihor esaki ta pa bo resultadonan na scol”, segun Sr. Besaril. Finalmente Minister Besaril a gradici e mentor di Groningen y Leeuwarden Donna van Heukelem-Kock y su POC pa e opvang na e studiantenan nobo y a desea e studiantenan tur clase di exito den nan estudio.

Nota pa redacion: E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba.

