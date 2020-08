Minister Besaril a elabora riba preparacion y reto pa guia di grupo di studiantenan 2020

Den su ultimo conferencia di prensa relaciona cu e situacion cu covid 19 bou di e grupo di studiantenan 2020, Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a elabora riba e prepara-cionnan y retonan cu Cas di Aruba a enfrenta pa duna e guia nesesario na e grupo di studiante cu e aña aki a bin pa sigi nan estudio avansa na Hulanda.

E mandatario a cuminsa na bisa cu desde comienso di aña tabata tin contacto cu tur e partner di Aruba den esaki manera, Ministerio di Enseñansa na Hulanda y Aruba, , DUO, diferente scolnan na Hulanda, Gemeenten, banco, woningcorporaties, Schiphol y Koninklijke Marechaussee, com-pania di bus, hotels etc.

A base di e informacion aki Cas di Aruba a traha un protocol pa loke ta guia di e grupo di studi-ante 2020. Den e protocol aki a bin cu un inventarisacion di diferente scenario y un descripcion di implicacion di cada scenario. Un di puntonan importante di e protocol tabata e seguro colecti-vo medico pa e studiantenan. ‘Den pasaso tabata asina cu hasta den 2019 nos tabata haya hoben-nan cu ta yega Hulanda y nan no tabata adecuadamente segura. E momento cu bo yega y bo no ta sigura bo tin tres luna pa regla esaki. Y si den e periodo aki bo no regla bo seguro bo ta cuminsa cu un boet di 400 euro. Esaki no ta problemanan cu nos kier pa e hobennan haya nan mes den dje na pleno comienso di nan bida como studiante. Pesey pa nos esaki tabata un aspect hopi im-portante. Y mi ta contento cu nos a dera pia den tera pa e asunto aki, pasobra si e 11 hobennan cu e test positivo pa covid 19, mester a ricibi tratamento medico of drenta hospital etc, nan tabata corectamente segura,’segun e mandatario. Un otro aspecto di e protocol tabata facilitacion di facemasks y handsanitizers na studiantenan y e team.

Minister Besaril a papia di e preparacionnan cu a wordo haci den forma di diferente webinars pa e studiantenan cu ta biniendo Hulanda e aña aki. ‘Desde cu mi a bira minister mi a sinti e nesesidad pa duna nos studiantenan un mihor preparacion pa nan ta exitoso como studiante na Hulanda. Dos biaha pa aña – na juni y november – nos conhuntamente cu tur esnan envolvi den enseñansa na Aruba ta tene encuentronan cu e studiantenan na Aruba. Na luna di juni nos ta duna informacion importante y valioso na e grupo cu ta cla pa subi avion pa bin Hulanda pa asina pre-cura cu nan tin e fundeshi nesesario pa ta exitoso den nan carera como studiante. Na november nos ta dirigi nos mes na e alumnonan den “voorexamenjaar” di havo,vwo y epi cu ainda mester haci un escohencia ki tipo di estudio nan kier bai sigi. Y den e trayecto ey tambe nos kier a duna e studiante e guia nesesario. Esaki ta hopi importante, pasobra si den bo prome of di dos aña bo ripara cu e estudio no ta pabo, bo ta cambia di direccion di estudio, cu e resultado cu nan final di bo estudio bo ta sinta cu un debe grandi,’ asina minister Besaril a bisa. Pesey sr. Besaril a bisa cu ta importante pa e hobennan Arubiano lo mester busca estudionan, manera waste manegement of logistiek y economia, na unda nan por tin chens na un trabao na Aruba.

E mandatario a bisa cu pa motibo di covid 19 a haci uso di webinars y Q&A session pa toch por logra duna e studiante e informacion nesesario pa nan preparacion. Sr. Besaril a remarca den su declaracion cu e puntonan di salida pa opvang 2020 tabata cu salud di tur esnan envolvi y re-glanan di hygiena y distanciamento social ta na prome lugar. Minimalisa encuentronan fysico y minimalisa cana cu grupo grandi den ciudad. Minimalisa uso di transporte publico y haci palabracionnan pa asistencia (parcialmente) online di instancianan manera DUO, banco etc.

Minister Besaril: ‘Opvang 2020 a conoce hopi reto pa motibo di Covid-19, pero Arubahuis y mentoren a tuma tur precaucion necesario pa garantisa salud y seguridad di tur esnan envolvi. Tur e asuntonan di mas importante a keda regla. Un yamada pa studiantenan keda mantene nan mes na e reglanan vigente na Hulanda. Tambe un apelacion na e mayornan pa nan sigi den e rol di guia.’

Finalmente Minister Besaril a desea tur e studiante hopi exito cu e aña academico 2020-2021.

