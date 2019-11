Minister Besaril a bishita Representante di Reino na Union Europeo Robert de Groot

Na ocasion di e “Internacional Solidarity Conference on the Venezuelan Refugee and Migrant Crisis” na Bruselas, Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a bishita e Representante di Reino Hulandes na Union Europeo Robert de Groot. Na e encuentro aki tambe tabata presente Minister Plenipotenciario di Curaçao Anthony Begina y Gezaghebber di Boneiro Edison Reina. Topico principal tabata e conferencia riba e situacion na Venezuela y e crisis cu esaki a crea pa e paisnan bisiña. Minister Besaril a haci uso di e oportunidad aki pa informa sr. De Groot riba e impacto di e crisis aki pa Aruba. E mandatario a cunminsa na bisa cu Aruba y e otro islanan tin lasonan grandi y historico cu Venezuela. Aruba den e periodo di 1989 pa 1994 cu construccion di hotelnan na Aruba, tabata ta principalmente Colombianonan a bin Aruba pa traha den e sector hotelero. Den e periodo despues entre 1996 pa 2011 a bin un stabilisacion den e cantidad di stranhero cu ta traha na Aruba. ‘Nos por a nota cu desde e situacion na Venezuela, hopi mas Venezolano a drenta e mercado laboral. Awor aki 10 prociento di e poblacion di Aruba ta Venezolano. Esaki ta trece cune un presion grandi riba e facilidadnan social y tambe un presion grandi riba nos presupuesto. E situacion aki tambe a pone presion riba seguridad. Y como cu turismo ta e pilar mas grandi di economia di Aruba esaki ta un aspecto hopi importante pa atende,’ asina Minister Besaril a bisa. Sr. Besaril a bisa cu e presencia di Aruba na e conferencia ta sumamente importante pa scucha bon loke ta bin dilanti, pero aun mas importante ta pa mira unda Aruba por haya sosten pa enfrenta e situacion aki. Di su banda sr. De Groot a bisa di tin hopi confiansa den e Comision Europeo nobo, cu lo hiba un maneho pa asuntonan exterior hopi mas fuerte. Tambe sr. De Groot a bisa cu tin miembronan den Parlamento Europeo, manera Samira Rafaela cu ta keda pidi e atencion nesesario pa cu e situacion di Venezuela pa cu Aruba, Curaçao y Boneiro. Banda di e situacion na Venezuela sr. De Groot a papia cu e delegacion riba e desaroyo pa cu e paisnan LGO (Landen en Gebieden Overzee). Negosacionnan mester conduci na un areglo nobo pa e paisnan LGO. Despues cu Reinado Uni sali for di Union Europeo ta presenta su mes un situacion nobo. E cantidad di paisnan LGO lo bira menos, mirando cu hopi paisnan LGO cu ta parti di Reinado Uni ta cai afor. Segun sr. De Groot e budget pa e paisnan LGO lo keda mescos cu ta entre 500 y 690 miyon euro, cu e unico cambio cu esaki ta keda reparti den menos pais. Robert de Groot a sigi bisa cu desaroyo sostenibel ta un tema hopi importante entre e paisnan LGO. Mescos ta e caso cu cambio di clima y e efecto cu esaki tin riba e nivel di laman. Tambe e problematico di un bon maneho di desperdicio ta riba agenda di e paisnan LGO. Finalmente sr. De Groot e efatisa cu e paisnan por conta cu e Representacion di Reino Hulandes na Union Europeo pa sosten den nan negosacionnan cu Europa. Nota di redacion: E potret ta cortesia di Cas di Aruba.

Comments

comments