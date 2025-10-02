Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a amplia riba e presentacion y posibel introduccion di detencion electronico pa medio di “enkelband”. Durante reunion na Stichting Reclassering a delibera riba algun punto importante y mas cu claro si e ta aplicabel aki na Aruba.
Minister Dowers a indica riba e intencion di detencion electronico “enkelband”, cu segun ley lo stipula den cua caso esaki lo ta posibel, como tambe ken lo carga e responsabilidad di ehecuta y monitoria un proyecto asina aki.
E proyecto aki a keda presenta hopi aña pasa durante su maneho, pero a keda drumi, na momento cu e tuma e responsabilidad bek di e cartera, a hiba combersacion cu Stichting Reclassering y contento cu mesora a tuma rienda y te cu a duna un prome presentacion.
Un partner di Corsou tabata presente pa duna splicacion riba e uzo y experiencia cu nan tin di su funcionamento. E ta brinda persectiva pa por reduci capacidad den prizon, como tambe un sistema sigur pa locual ta traha hoben ( jeugd ), den un trato mas humano cu ta e caso na e momento aki, como tambe reduccion di trauma adicional di tin nan cera den prizon.
Minister di husticia ta mira cu e sistema aki ta brinda un control y limitacion na individuonan cu bo kier tin restringi y asina brinda siguridad na otro hende den comunidad.
Un proyecto necesario, regla den nos sistema legal, cu posibilidad pa amplia den uzo di e sistema. Pa locual a mira te na e momento aki, ta un proyecto cu por implementa riba tempo relativamente cortico.
Locual cu ta pendiente na e momento aki for di Reclassering ta feedback di diferente partner envolvi, e periode cu lo tuma pa implementacion, ken lo bay opera e sistema, tambe ken lo keda encarga pa pone e enkelband.
Na Corsou e tarea aki ta bou encargo di camera room di prizon y Minister a menciona cu Aruba tambe tin su camera room, pero mas bien ta mira riba un cooperacion entre diferente departamento manera entre otro CEA, KPA y KIA pero lo bay sondea e miho opcion pa su funcionamento sin cu e bira un presion riba un of otro departamento, cu na e momento aki ta bou di presion caba pa falta di personal.
Minister Arthur Dowers ta convenci cu esaki lo yuda reduci presion den e centro di detencion (KIA).