Diaranson a trata e Presupuesto Supletorio 2025 den sala di Parlamento den cual Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a hiba palabra y a contesta preguntanan cu miembronan di Parlamento a haci e mandatario.
Gran mayoria di pregunta tabata relaciona cu cortameno di presupuesto cu 10% na momento cu Gabinete AVP-Futuro a asumi responsabilidad. Basa riba conseho di Raad van Advies y mirando cu for di e diferente presupuestonan anterior a tuma nota cu for di e post di “goederen en diensten” e suma restante na fin di aña tabata keda sin uzo, y for di akinan a tuma decision pa haci e recorte.
Minister Dowers a enfatisa cu mester evita bruhamento den cortamento di gasto pa locual ta trata e cartera di husticia. E suma destina pa “goederen en diensten” no tin efecto alguno riba e stabilidad y funcionamento di e aparato di husticia.
Na e momento aki tin un suma aproximadamente di seis miyon florin destina pa inversion den husticia durante e periode nos dilanti y cu ta inclui inversion di Cuerpo Policial, Brandweer, Orthopedagogisch Centrum, KIA y otro instancianan den husticia. E retonan ta grandi, pero hunto cu su coleganan minister lo sinta y debati con pa atende cu esakinan.
Algun di e entidadnan aki tin mas prioridad, mirando e situacion deplorabel cu nan ta aden y gobierno ta consciente di esaki. Algun di nan ta KIA, Orthopedagogisch Centrum (OC) y Scol di Polis cu mester di atencion inmediato.
Un pregunta cu Minister Dowers a haya peculiar tabata cuanto permiso den transporte a otorga te cu awo. Minister Dowers ta haya cu e pregunta ey, e propio miembronan di oposicion mes por a contesta Mirando cu nan tabata den gobierno na 2024.
Segun Minister Dowers, den 2024 durante e Gabinete anterior, a parti un cantidad di permiso:
Autobus: 0
Taxi: 46
T: 47
O: 51
MFV: 10
V: 1235
Minister Dowers a sigura cu a sinta cu e diferente gremionan, pa haya nan sentimento riba e mercado. For di aki a haya diferente scenario y preocupacion riba con e sistema ta funciona.
Pa locual ta trata control, a compronde cu tin hopi critica riba funcionamento di e departamento, Departamento di Transporte Publico (DTP), y ta anaslisando con pa mehora e funcionamento pa optimalisa e servicio cu comunidad tin derecho riba dje.
Pa locual ta trata e situacion di Arubus, na momento cu Minister di Husticia a drenta den function, e no a haya un plan strategico pa cu e maneho y mientrastanto ta trahando riba un maneho.
E no ta un secreto cu Algemene Rekenkamer a bati riba man di gobierno anterior, mirando e forma con a atende cu Arubus durante e ultimo añanan, cual de facto tabata uno inaceptabel.