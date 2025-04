Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a realisa un bishita di cortesia na Guarda Nos Costa (GNC) cu e proposito pa haya un impresion real di e situacion actual y tene un combersacion directo cu e personal. E bishita a duna un bista preocupante pa e minister, mirando cu den pasado a pone fondo disponibel pa mehoracion di e facilidadnan.

Durante e combersacion cu empleadonan, Minister Dowers a deduci cu e condicion actual di e facilidad ta lamentablemente deficiente. E baraknan no tin e capacidad ni e comodidad necesario pa acomoda e cantidad di trahadonan den un manera digno. Esaki a crea un ambiente cu ta resulta den demotivacion y cu hopi empleado ta considera pa bandona e institucion, cu peticion formal pa overplaatsing ya entrega.

Minister Dowers a pidi e grupo aki pa warda un poco mientras e ta busca manera pa trece solucion duradero pa Guarda Nos Costa. E mandatario a enfatisa cu su proposito no ta solamente pa resolve e desafionan a corto plaso, pero tambe pa duna contenido mas amplio y duradero na e rol di Guarda Nos Costa den nos sistema di husticia.

Un parti esencial di esaki lo ta inclui un dialogo continuo cu e empleado y management di GNC, pa yega na un solucion structural cu ta beneficia tanto e personal como esnan den detencion temporal, pendiente nan deportacion. Minister Dowers a indica cu mester evalua cu seriedad e peticionnan di overplaatsing y mira si esaki ta factibel y responsabel den marco di e direccion nobo cu e ministerio kier tuma.

Un otro aspecto importante ta e uzo di e facilidad di GNC banda di Brandweer na Aeropuerto. Minister a lamenta cu e facilidad, cu a representa un inversion cuantioso pa medio di e fondonan di FDA ya no ta sirbi su proposito original di maneho humano y eficiente di esnan cu status ilegal. “Un di e puntonan di salida tabata crea un espacio na aire liber pa e detenidonan, sin trata nan manera preso. Awor, e espacionan a bira oficina, y esaki no tabata e proposito original,” Minister Dowers a expresa. Tin posibilidad pa reconverti e facilidad den su estado original, pero lo tuma tempo y costa placa.

Minister Dowers tambe a referi na un otro desafio: e aumento drastico di peticionnan pa asilo politico. Segun e mandatario, esaki ta consecuencia directo di promesanan politico iresponsabel, den cual un ex Minister a compromete asilo politico na tur Venezolano cu yega Aruba. E promesa sin base ta crea presion no sostenibel riba nos sistema di husticia y ta resultando den gasto innecesario di dwangsom y sobrecarga di e institucionnan relevante. Minister Dowers ta compromete pa tuma paso concreto, den colaboracion cu e instancianan relevante, pa duna direccion, respet y trece eficiencia na e institucion esencial cu ta Guarda Nos Costa.

