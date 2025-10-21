Dialuna mainta, Minister di Hustica mr. drs. Arthur Dowers a asisti na e apertura di un programa di liderazgo organisa pa Departamento di Recurso Humano (DRH) y Tijdelijke Werkorganisatie (TWO).
Desde aña pasa, DRH y TWO hunto a prepara un programa pa mehora e liderazgo den sector publico aki na Aruba. A crea e programa pa empodera directornan, managers y supervisornan cu conocemento y habilidadnan pa inverti bek den esnan cu ta duna servicio na comunidad. Hunto cu e compania Relevance Leren, a crea e programa di liderazgo cu ya ta dunando tur rond mundo y pa Aruba a adapta e programa pa cubri e retonan local. Hunto cu e lider di e proyecto di DRH, Relevance Leren a inventarisa e necesidadnan aki na Aruba den sector publico y ahusta e programa basa riba e resultadonan pa crea un super proyecto.
E programa di liderazgo aki ta inclui diferente tipo di training, no solamente pa esnan den funcion como director, pero tambe esnan cu ta responsabel pa e seccionnan den e organisacion. DRH ta central den e proceso di investiga y duna informacion y crea lidernan den e organisacionnan den e aparato publico.
Den su discurso di apertura, Minister Dowers a enfatisa riba e importancia di tipo di programanan asina cu ta duna training na esnan na cabes di departamentonan cu tin cu ehecuta tanto e maneho di gobierno pero tambe cumpli cu e necesidad di comunidad dunando servicio optimal. E obhetivo pa mehora e servicionan y optimalisa e departamentonan gubernamental mester tuma luga den forma holistico sin cu esaki ta bay a costo di e trahadornan of e servicion cu comunidad tin derecho riba dje. Bon liderazgo ta crea un ambiente laboral den cual e empleadonan publico ta motiva pa brinda e miho di nan mes na comunidad, cual na final di dia ta e obhetivo di cada departamento gubernamental.