Minister Armando Rudy Lampe: Nos no ta bai elimina Tra’i Merdia

E proyecto di Tra’i Merdia a cuminsa for di tempo di gabinetenan Henny Eman 22 aña pasa. Tin un nesecidad den nos sosiedad, e pueblo tin mester di un Tra’i Merdia y nos ta cumpli cu e deseo cu tin den comunidad. Sinembrago loke cu Gobierno actual ta haciendo, ta haci cierto cambionan na Tra’i Merdia debi cu e proyecto aki a cuminsa 22 aña atras. E tempo ey mundo y Aruba tambe no tabata conoce e revolucion digital. E tempo ey nos muchanan y nos hobennan no tabata riba internet. Esaki kiermen cu e tempo ey nan tabata sigui cu e sistema di huiswerk. P’esey mes huiswerkbegeleiding tabata hopi importante den e proyecto di Tra’i Merdia. Minister Armand Rudy Lampe ta duna di conoce cu awo nos ta mas cu 20 aña despues na unda cu tur mucha na e momentonan aki sa miho cu anos grandinan con pa anda den e mundo digital. E muchanan y hobennan ta mas conecta cu nos rond mundo. E mucha di awo no ta e mucha di 20 aña pasa. Esey ta un indicacion cu no por sigui mes un cos cu e sistema di 20 aña pasa . Esaki ta pone cu enseñansa general tin cu cambia y bay cu tempo, esaki ta pone cu e Tra’i Merdia tambe mester cana cu tempo. Na e momentonan aki rond mundo nan ta cuestiona si huiswerk tin sentido pa muchanan chikito. Ya caba a cuminsa un desaroyo rond mundo cu na scol, nan ta cuminsa cu nan huiswerk pa asina despues di scol e muchanan por desaroya su mes cu otro actividadnan. Esaki ta loke cu Gobierno actual kier stimula. Minister Armand Rudy Lampe kier ta bon cla cu NO lo bay elimina Tra’i Merdia, pero si ta haci cierto cambionan. Tambe lo keda atende e preocupacionnan cu tin di e mesun trahadonan di Tra’i Merdia. No ta un secreto cu e trahadonan a expresa na Gobierno cu nan deseo ta pa traha 40 ora pa siman debi cu na e momentonan aki nan ta wordo paga pa 31 ora pa siman. Loke cu mester ta bon cla tambe cu no ta for di awo nan ta traha e 31 oranan aki, pero na momento cu e Gobierno anterior di Gabinete Eman tabata t’ey tambe. Sinembargo e Gobierno anterior no a responde na e preocupacion aki. Sinembargo awor e Gobierno actual a bin cu un proposicion unda ta ofrece na esnan cu tin suficiente preparacion pa por haci un formacion posterior pa bira onderwijsassistent y hasta por yega na bira maestro di scol den futuro. “Gobierno di Aruba a ofrece e trahadonan di Tra’i Merdia e posibilidad pa drenta e sistema regular di enseñansa y a base di e progreso aki por sigui studia y asina aki tambe nan por mehora nan futuro y esnan cu ta logra drenta den e sistema aki pa sigura un bon educacion di enseñsa na Aruba. Gobierno ta ofrece nan e 40 ora cu nan lo haya merecidamente”, Minister Lampe a indica.

