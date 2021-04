Minister Armando Rudy Lampe: Mi no tin motibo pa rectifica y mi no a inventa nada

Diamars Minister di partido RED Democratico Armando Rudy Lampe tabata presente den conferencia di e partido. E mandatario a papia di dos tema di cual uno tabata Cannabis y e exigencia di SKOA pa e rectifica su declaracion, algo cu el a bisa cu no tin base pa haci.

Hopi breve e mandatario a bay riba e tema di SKOA y rectificacion pidi pa motibo e ta kere cu nan demanda no tin base. Su Abogado a informa SKOA caba cu lo no tin rectificacion pasobra no tin motibo pa esaki. “Loke cu mi a trece dilanti, tur hende por lesa e sentencia di Hues, Mi no a inventa nada. Ta Hues a duna sentencia unda claramente e ta bisa cu trahadonan di SKOA a wordo tuma na trabou contra ley. Esey ta un sentencia di Hues.”

Den e relato financiero di SKOA, cu nan mesun palabranan, a pone cu nan no por cumpli cu nan obligacionnan fiscal na pais Aruba. “Tampoco mi a inventa e palabranan aki y ta poni den nan relato anual, cu nan tin un debe miyonario cu pais Aruba. Tur hende por verifica loke mi a trece dilanti. Pa tal motibo mi no tin motibo pa rectifica.”

Tambe e mandatario a papia brevemente riba e tema di Cannabis, mirando cu diamars tabata e dia internacional na e movecion pro Cannabis. El a papia specialmente pa personanan di riba 60, kendenan ta sufri di hopi dolor. Esaki ta haci cu hopi hende di e edad aki rond mundo ta uza Cannabis. Esaki ta pa suavisa nan dolornan, pero aki na Aruba e ta algo cu a wordo criminalisa. A pesar cu e ser humano tin derecho di escogencia. “Un persona riba 60 aña cu uza Cannabis pa anda cu su dolornan, ta wordo considera un criminal. Lamentablemente aki na Aruba ainda no a mira luz di dia di e ley di descriminalizacion di Cannabis. Ainda si un hende grandi cu ta uza e mata aki pa alivia su dolornan, e ta wordo criminalisa. P’esey RED a start e lucha pa caba cu e prohibicion y criminalisacion cu tin di Cabnnabis. E lucha lo continua.

