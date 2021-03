Minister Armando Rudy Lampe : Cantidad di studiante di Emma School y Paso Pa Futuro ta yega den un solo scol

Despues di a sinta dialoga 3 biaha cu docentenan di Emma School, “mi ta conclui cu no tin ningun motibo valido pa nan bay den welga. Mi kier enfatisa cu mi ta un minister cu ta dialoga,” ta palabranan di Minister di Enseñansa dr. Armando (Rudy) Lampe. Incluso den e ultimo reunion a sinta 4 ora largo cu e docentenan y a duna un splicacion amplio di kico e plan ta y pakico.

Nos ta papia di un plan diseña cu e muchanan den mente, e muchanan di Paso Pa Futuro y Emma School. E plan ta encera cu ta uni e dos scolnan aki cu ta bira Scol Soeur Juliette, na honor di un persona cu a dedica hopi aña di su bida na enseñansa di muchanan aki na Aruba.

Den e compleho aki, ta bay tin tur facilidad pa e muchanan di ambos scol.

Gobierno y Ministerio di Enseñansa a traha un plan pa drecha e facilidad di Emma School cu tin hopi reto, manera cura kibra, no tin airco, e sistema di coriente no ta bon y problema cu internet. Den e plan a pone un suma di inversion cu ta bay drecha tur e aspectonan menciona y laga e facilidad den condicion top pa ricibi e muchanan di Emma School y Paso pa Futuro na augustus awo. “E cantidad di muchanan cu tin na e dos scolnan aki ta fit bon bou di e facilidad na Ayo. Incluso no mester traha “bijbouw”. Awo tin 18 lokaal y e muchanan di e dos scolnan ta bay ocupa 17 lokaal.

Ta bini modulars cu ta brinda espacio pa oficina, cu lo bira espacio pa entre otro trahado social y logopedista.

No tin motibo pa bay den welga, pasobra no tin problema laboral. “Mi a splica cu ningun maestro lo bay perde trabou, y tampoco e asistentenan. Mas ainda pasobra mester di profesionalnan den enseñansa special. Tampoco e trahadornan di limpiesa lo perde trabao. Pues no tin motibo pa welga pasobra no tin conflicto laboral. P’esey mi ta lamenta cu nan a bay den welga perhudicando e muchanan,” Minister Lampe a expresa.

Niun momento ta intencion di Ministerio di Enseñansa pa corta cabes di cabesante. El a caba di cumpli 40 aña di servicio y ta bay prepara e overdracht pa despues e bai cu pensioen. “Al contrario, nos a invit’e pa forma parti di Management Team pa aporta cu su conocemento na esnan cu mester bay tuma over.”

