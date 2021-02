Minister Armando Rudy Lampe: Accion di SKOA ta un echo lamentabel

E dunado di trabao pa esunnan cu ta haci limpieza na scolnan di SKOA ta e bestuur di SKOA , gobierno no ta dunado di trabao.

Gobierno ta subsidia e explotatie di e scolnan y esey ta encera e limpieza di e scolnan y SKOA ta haya subsidio pa e trahadonan di limpieza, esaki gobierno a cumpli cu ne y hasta a duna algo extra riba e explotatie subsidie pa e trabao di limpieza na cada scol di SKOA.

Minister Rudy Lampe ta kere cu SKOA mester cuminsa na cumpli cu e sentencia di Hues cu ainda no a keda ehecuta. Segun Hues SKOA a actua contra ley dor di a tuma e trahadonan di limpieza comosifuera nan ta ambtenaar sin un akta di nombracion, no tin decision di Conseho di Minister ni tin landsbesluit firma pa gobernador manera ta e procedura pa tur ambtenaar. Ni tampoco e tabata presupuesta.

SKOA riba su mes a pone e trahadonan di limpieza den e payroll di gobierno como si fuera ta ambtenaar y a nombra sin tin ningun base legal unda cu a crea expectativa falso cerca e trahadonan di limpieza debi cu a priminti nan algo cu ta contra ley. E caso aki a bay corte y na unda cu tin un sentencia di hues cu a condena Skoa pa a actua contra ley, pero ainda SKOA no kier cumpli cu e sentencia di Hues.

Minister di enseñansa ta lamenta cu ta bruha tera comosifuera cu Minister ta contra e trahador, pero ta Skoa mes a crea e problema pa e trahador dor di lanta expectativa falso serca e trahador. Tampoco SKOA no tin ningun motibo pa kita pan di e trahadonan debi cu gobierno a cumpli unda cu a pone placa disponibel pa paga tur luna e trahadornan pa nan trabao di limpieza na scolnan.

