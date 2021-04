Minister Armando Lampe: RED a y lo sigui pusha pa Aruba sigui trendnan internacional

Armando Rudy Lampe, Minister di Enseñansa, den e conferencia di prensa di partido RED Democratico a expresa su preocupacion y di e partido cu tin diferente tendencianan y desaroyo internacional cu Aruba a keda atras riba nan. Esaki a pesar cu partdo RED na diferente ocasion a pidi pa trece e cambionan necesario.

Den e programa di gobernacion a pone diferente punto comun cu a palabra lo bay traha riba nan. Pero banda di esaki tabatin puntonan cu na caminda a pidi gobierno pa pone atencion na esakinan pasobra ta desaroyonan positivo internacional.

Pa e motibo aki el a enfatisa cu e tres candidatonan sinta na e mesa di e conferencia di prensa, “ta personanan serio cu a drenta politica pa promove integridad y lucha contra corupcion.” Aruba sinembargo, el a bisa, na e momentonan aki ta e unico pais cu no a cumpli ainda cu Tratado Anti-Corupcion di Nacionnan Uni.

Te ainda no a ratifica e tratado aki pasobra no tin un ley di financiamento di partidonan politico. Esaki ta un exigencia pa cumpli cu e Tratado. Esaki ta algo cu RED a bin ta pidi for di 2007 caba. E ley pa Financiamento di Partidonan Politico ta un herment pa combati corupcion den gobierno.

Di otro banda, Minister Lampe a mustra cu tin mas area unda a trata di trece cambio pero no a logra haya e apoyo di e partido mas grandi den gobernacion. A pidi pa sigui e trend internacional pa ciudadanonan di Aruba bibando den exterior tambe por vota durante eleccionnan Parlamentario. Pero esaki tampoco no ta un realidad ainda. “Casi tur pais den region tin e posibilidad aki pa nan ciudadanonan cu ta biba den exterior.” E ta lamenta cu te ainda no a haci nada pa permiti Arubianonan biba den exterior por vota. “Atrobe nos ta bay un eleccion sin cu a haci e cambio.”

A boga pa e ley di cannabis, decriminalisacion di esaki, cual si ta poni den e programa di gobernacion. Rond mundo, el a bisa, ta sigui e tendencia aki, pero riba e tereno aki tambe Aruba a keda atras riba desaroyo cu tin rond mundo. “RED kier hiba e pais dilanti y pa cual lo ta disponibel riba e lista di RED Democratico pa sigui cu e lucha pa e pueblo por bay dilanti.”

Lampe a enfatisa cu RED ta sigui cu e lucha unda Integridad y combatimento di corupcion ta e base di gobernacion, ademas di otro prioridadnan.

