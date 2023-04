Diaranson, 5 di april 2023, a trata den Parlamento di Aruba un cambio tecnnico den nos Ordenanza di Pesca (Visserijverordening), y cual a ser aproba uninamente.

E cambio di ley cu a ser trata, no ta un cambio di contenido of maneho. E zona di pesca no a wordo cambia. E ta un cambio tecnico legal. Anteriormente, e definicion di e zona di pesca (visserijzone) tawata regla via e Machtigingswet instelling visserijzone di 1977. Ora e Rijkswet instelling exclusieve economische zone (EEZ) a drenta na vigor na 2010, e Machtigingswet instelling visserijzone a bira innecesario.

Desde 2013 tin un Rijkswet pa trek in e Machtigingswet instelling visserijzone. Actualmente nos Visserijverordening ta referi na e Machtigingswet aki, cu mientrastanto no ta na vigor mas. Pues nos Visserijverordening, den su definicion di e visserijzone, ta referi na un rijkswet cu no ta na vigor mas. Cu e cambio tecnico cu a trata den Parlamento, nos Visserijverordening lo bay referi na e Rijkswet vigente, cu ta e Rijkswet instelling exclusieve economische zone, cual ta na vigor desde 2010. E cambio aki no ta afecta nos piscadornan.

Pa loke ta trata e definicion exacto di nos zona exclusivo economico (cu ta mescos cu e zona di pesca), por wak e Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone cu ta na vigor desde 1 di september 2010.

Minister Arends a informa Parlamento cu cambionan legal pendiente ta inclui e temanan di Spearfishing, Rights of Nature y Rights of Ocean.