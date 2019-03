Minister Andin Bikker : “UNHCR no ta autorisa pa tuma peticion pa asilo politico pa Aruba”

Durante un conferencia di prensa, minister di Husticia, mr. Andin Bikker, a trece padilanti cu lo bin cu’n maneho anticipatorio, en espera di e cambio di ley di e Toelatingsbesluit, pa loke ta e casonan di aplicacion pa asilo politico.

Segun e mandatario, tin hopi mal comprondemento, ya cu Aruba ta mara na cierto tratadonan. Un di nan ta e tratado di refugiado y e otro ta e ley EVRM. A base di esey, personanan cu ta sinti cu nan integridad personal ta wordo menasa, por aplica esaki. E tratado aki, sinembargo, no ta asina no mas ta bin na remarca pa esaki. Esaki mester wordo aclarea segun e mandatario.

E tratadonan ta bin cu cierto rekisitonan. E prome ta cu e ora cu e persona yega na e pais, di biaha, e persona mester meld su mes. No por bay, manera tin hopi caso, unda cu ta keda akinan como turista. Y despues di tempo cu e wordo gara ta traha ilegalmente, e ora e kier pidi asilo. Tin diferente hurisprudencia, unda cu recientemente na januari di corte comun, cu ta bisa cu ora bo ta sinti cu bo integridad personal ta wordo menasa, esey ta di biaha. Y no ta despues di 3 aña ilegal y bo wordo gara ta traha e ora ta presenta cu tin un menasa y e ora numa ta pidi asilo. E tratadonan tin nan rekisitonan cu mester cumpli cun’e. Esey ta loke mester splica: ta cu ora cu e persona yega Aruba, di biaha na grens (inmigracion) mester bisa y duna motibonan argumenta, door di yena un formulario e pakico e ta kere cu integridad personal ta wordo menasa si e ta wordo manda bek pa e pais di procedencia.

E di dos ta, cu e mester wordo haci en persona. Ultimo temponan por wak semi-huristanan, cu no ta cay bou di supervision di corte comun, cu a haya espacio ariba e mercado, cu ta gaña e hendenan cu nan ta cobra sumanan pa manda cartanan, cu ta haciendo apelacion ariba asilo. E tratado ta bisa bon cla, cu e aplicacion mester wordo haci personalmente, cual ta logico, segun e mandatario. Ta en persona so por splica, den detaye, pakico bo ta kere cu bo siguridad personal ta wordo menasa, Y no via di asina yama huristanan, cu ta purba, basicamente di probecha di e debilidad y vulnerabilidad di e persona cu ta den un situacion asina, uno hopi fastioso y huristanan ta probecha di esaki.

A hasta haya cartanan pa personanan no a ni yega Aruba, unda cu e semi huristanan ta manda carta pa aplica pa asilo pa e personanan aki.

Pero e tratado ta bisa bon cla, cu inmediatamente ora cu e yega mester haci un aplicacion, na autoridadnan concerni, y no na UNHCR, y niun di e organisacionnan aki cu no ta autorisa pa pais Aruba, pa tuma peticionnan.

E mandatario a remarca cu UNHCR, cu desde aña pasa, e mandatario hunto cu minister Presidente a reuni cu UNHCR y a haci un apelacion na nan, cu mirando e tratado cu a bisa nan cu nan no tin autoridad pa duna cartanan, unda cu ta crea impresion cu e cartanan ey ta den nomber di pais Aruba. Ley di Aruba y tratado ta papia bon cla, di autoridadnan concerni, dus autoridadnan oficial di e pais. Y esakinan ta autoridadnan oficial di un pais.

Siman pasa, despues di hopi tempo, gobierno di Aruba a haya for di UNHCR, un lista di esunnan cu UNHCR a tuma cercanan, pa dunanan un tipo di declaracion. Si gobierno no sa ken a haya carta di UNHCR, nan no por tene cuenta cu esey.

Pero e tratado ta papia di autoridadnan reconoci door di autoridadnan di e pais, y no tratadonan internacional. P’esey e maneho nobo ta bisa cu di biaha na yegada, na un oficial di pais Aruba (migracion Aruba). Tambe, esunnan cu a haci un aplicacion no personal, via “huristanan” of cerca organisacionnan internacional, ta wak esakinan como ‘intencion’ y nan mester aplica di nobo. Haci e procedura oficial, segun minister di Husticia, mr. Andin Bikker.

Tin personanan cu a bin y cu a meld na airport, na frontera, manera e regla ta prescribi. Esakinan ta haya un ‘meldplicht’, y awo cu frontera cu Venezuela ta cera, esaki tambe a disminui completamente.

Un carta di UNHCR no ta haci cu e persona automaticamente ta bira un ‘asielzoeker’ ya cu e carta no a wordo entrega na instancianan oficial. E tratado ta rigido cu esaki: meld di biaha y meld na autoridadnan concerni, den e caso aki autoridad di pais Aruba y no organisacionnan internacional.

