Minister Andin Bikker tin atencion total pa problematica di abuso di mucha

Tin un frustración formal del comunidad pa e tema di Abuso Sexual di mucha, caminda cu por a mira e resultado di un caso específico siman pasa. Den Parlamento ta tapia di un castigo toch bastante halto, pero den realidad ora bai Corte esaki ta cambia. Constantemente Huez den su veredicto ta bisa cu e sistema di investiga ta esun cu ta bruha e situacion. RIba esaki Minister di Husticia. Andi Bikker ta duna su opinion bisandi cu di tempo cu e tabata Parlamentario a keda institui un comision pa duna atencion na e tematica aki cu ta hopi preocupante y e tin diferente dimension. Ora un caso end up na Corte ja caba “algo” a tuma luga dus e ora nos ta papia di e sistema represivo. Eingelijk a institui un comision den Ministerraad algun siman pasa cu ta bai di un manera multi diciplinario bai na e raiz y preveni caba paso hopi biaha na final di dia tin diferente persona cu tin di haber di e tematica aki.

Por ehempel na Hulanda tin un “meld code” cu basicamente ta resorta bao di Ministerio di Salubridad paso hopi biaha ta e dokter e huist arts e specialista ta constata cu cierto cosnan a tuma lugar. Anto di eynan tin henter un procedura con ta jega, esey ta bira e dosieer e ora cu si e bira un caso penal cu ta end up dilanti corte cu mester bon structura pa e ora tuma e pruebanan pa por condena e persona. Anto los di esaki, pa e aspecto penal claro tin un ley di iniciativa den Parlamento pa loke ta trata castigo minimo dus sin cu bo ta haya cu nan por desvia bao di dje sin mas ora ta trata di duna cuanto aña un persona asina aki mester haya anto esey ta dus tambe ta bezig aworaki tambe. Pa e aspecto multi diciplinario e projecto “meld code” Gabinete Wever-Croes a dicidi di pone esey como punto di salida pasobra e ta den diferente fase y corectamente a wordo señala cu colega minister social a señala cu tin hopi, dus e social explosivo cu e gobierno aki a hereda, paso tin hopi caso di abandono, hopi caso di muchanan neglisha cu ta confrontando cune. Pesey netamente Minister Andin Bikker a bin cu e Social Crisis Plan pa bai atende cu e casonan aki, pero atrobe pa meramente preveni cu despues pa represivamente cu ta hayabo cu casonan cu mester bai prueba den Corte caminda cu ja caba e daño a tuma lugar. Netamente nos kier preveni cu muchanan ta haya na mes den situacion cu nan no por disfruta di nan hubentud etc. pasobra nan ta den un situacion vulnerabel. Esey ta e manera multi diciplinario cu minister di Husticia a bini cune aworakinan pa atende cune bao di Gabinete Wever-Croes. Pero Huez varios biaha a bati riba mesa cu e sistema y akinan e ta refiriendo na e diferente departamentonan cu ta cai bao di Ministerio di Husticia, Minister Bikker a mustra cu ta reenforsando caminda cu mester, dus tin departamento di Cuerpo Policial, cu ta esun cu primeramente ta atende cu e casonan aki, tin tambe Voogdijraad cu tambe ta resorta bao di MInisterio di Husticia dus diferente aspecto cu ta hayando atencion y mester wak cada caso pasobra cada un ta para riba su mes. E situacion aki tin atencion di Minister di Husticia sigur y manera Minister Bikker a bisa cu ta atende multi diciplinario y tur loke ta cai bao di e Social Crisis Plan ta reenfrosando esaki pasobra e no ta un problematica facil pero en todo caso. tin atencion total di Minister di Husticia.

Comments

comments