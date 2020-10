Minister Andin Bikker ta felicita Cuerpo Policial y Kustwacht

Diadomingo mainta trempan Cuerpo Policial y Kustwacht, den cooperacion estrecho, a logra intercepta varios persona y cargacion di substancianan ilicito. E intentonan regular pa purba yega nos isla sin wordo detecta ta subraya cu e situacion regional ta keda demanda alerta continuo di e aparato hudicial.

Pesey a base di e maneho di Minister Andin Bikker, Gobierno cu aprobacion di Parlamento y den cooperacion cu Hulanda, a haci inversionnan substancial pa nos Cuerpo Policial (por ehempel a reintroduci Radarkamer y Helicopter), Warda nos Costa (facilidadnan nobo pa retene personanan cu status no legal) y DIMAS (Asiel Units cu ta atende cu e peticionnan pa asilo).

A haci cambionan pa tin leynan moderno pa atende cu e retonan di migracion y asilo (AB 2018 no. 70, AB 2019 no. 40 y AB 2020 no. 94).

Tambe a introduci e maneho di Regreso Voluntario cu ta den pleno ehecucion door di DIMAS y GNC, hunto cu Departamento di Aviacion Civil, Crisisteam COVID-19, Directie Buitenlandse y ATA, a base di cual ya centenares di persona a regresa nan pais y tin vuelonan nobo plania den e simanan nos dilanti.

Minister Andin Bikker ta felicita e instancianan hudicial cu un bes mas a desplega un tremendo trabou.

