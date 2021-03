Minister Andin Bikker ta asisti cu bon noticia na celebracion di 52 aña di Servicio di Inmigracion

Nan ta e prome y ultimo cara cu e mas di 1 miyon turista cu ta yega nos isla anualmente ta mira, nan ta e servicio di Inmigracion cu diariamente ta spacha miles di turista y local cu ta drenta y sali di Aruba, sea ta na aeropuerto of na e wafnan di nos isla. Nan ta celebrando 52 aña di servicio riba nos isla.

Durante un evento cortico, minister mr. Andin Bikker a celebra hunto cu e empleadonan y partnernan strategico cu ta traha tur dia cu e servicio di Migracion di nos pais. Durante e ceremonia a repasa e rol importante cu e departamento tin, tanto pa turismo pero tambe pa servicionan di husticia. Y mientras cu di un banda nan mester tin un sonrisa semper riba nan cara pa yama e turistanan bonbini, tambe nan mester ta cla pa actua y defende nos frontera di criminalnan cu ta yega Aruba disfrasa di turista.

Con tur cos a cuminsa

Tabata dia 19 di maart 1969, cu Aruba a start cu servicio di Migracion na aeropuerto pazuid, tempo di Antias. E tempo ey, como cu Korps Politie Nederlandse Antillen tabatin hopi trabou, gobierno central di Antias a bin cu dies ambtenaar pa yuda haci trabou di migracion na Aruba. Na aña 1972 a muda aeropuerto y a trece band’i panort y a expande na momento cu a bin mas turismo. El a bira mucho trabou pa polis y a busca den comunidad. Na 1974 e prome hende muhe a cuminsa traha den Migracion.

Migracion tin dos pechi, e prome impresion cu e turista ta haya ora yega nos isla. Nan ta yama e turistanan bonbini prome cu tur otro hende y e di dos pechi ta pa defende y proteha nos frontera.

E historia di Migracion na Aruba

Desde 1969 pa 1986 Migracion tabata cay bou Korps Politie Nederlandse Antillen, pero despues di Status Aparte nan a cay bou di Cuerpo Policial Aruba (KPA). Dia 1 di september 2002 e departamento a pasa completamente bou di Dienst Immigratie Naturalisatie Aruba (DINA). Na 2006 a bin un splitsing, DINA a bira DIMAS y Migracion a bira IASA cu director Rudy Kelly, cu a introduci varios cambio. Desde aña 2006 pa 2009, IASA a keda su so, consistiendo di directiva, Migracion, Guarda Nos Costa y Radar. Na September 2009, ora cu e gobierno nobo e tempo ey a sinta, a kita radar pero IASA a keda cu Guarda nos Costa y Migracion. Na aña 2011 e personal di Guarda Nos Costa a pidi pa resorta bou polis bek y consecuentemente IASA a keda cu Migracion so. Pero na 2018 Guarda Nos Costa un biaha mas a pidi pa cay bek bou IASA, a purba uni nan den otro pero na November 2019 Guarda Nos Costa a bira un departamento riba su mes.

Trabou di Migracion ta escencial

Hopi ta kere cu e trabou di Migracion ta simplemente un stempel, sinembargo e realidad ta diferente. Esunnan cu mas aña ta corda cu antes bo tabata haya un buki y cu algun potret den dje. Asina fo’i cabes mester a corda cara di tur hende deporta for di Aruba, pa corda nenga nan si nan regresa. Despues di 1992 a bin cu computer, cu a yuda hopi den e proceso. Na 2008 a bin Radex, cu ta un sistema cu por a detecta ora di pasa e paspoort si e persona ta deporta, el a pasa su tempo di estadia of si acaso e por ta un bishitante no desea. Na 2015 a bin cu ED-card online y awo pa drenta Aruba tur hende mester di dje. Migracion ta traha cerca cu DIMAS na momento cu di controla un pasahero haciendo uzo di SIRSA. Ta controla adres y si permiso ta na ordo. Na momento cu COVID a yega Aruba aña pasa, a bay completamente digital. Pronto lo bin ESTA Aruba, pa caba di completa e parti di tecnologia.

Despues di 52 aña di existencia, e departamento a demostra su mes. Minister Andin Bikker desde 2018 a reactiva y intensifica e esfuersonan hunto cu e sindicatonan SEPPA, TOPA y STA, pa por institui Inmigracion Aruba como departamento riba su mes y e por a anuncia e bon noticia cu recientemente riba su propocicion Conseho di Ministro a bay di acuerdo pa institui Inmigracion Aruba a corto plaso como departamento riba su mes, cu su propio Instellingsbesluit y formatieplan, cualnan a y lo wordo finalisa den consulta cu e sindicatonan.

Minister mr. Andin Bikker ta convenci cu hunto cu e otro departamentonan cu ta atende cu e tema di turismo, husticia, migracion y permiso di estadia na Aruba, lo por sigui brinda un servicio excepcional pa yama tur turista bonbini y alavez wanta tur cu ta bin cu otro intencion pafo di nos isla.

