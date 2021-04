Minister Andin Bikker: Permiso pa casino ta standard y ta pa habri casino tradicional cu weganan di mesa live

Minister di Husticia mr. Andin Bikker, kende ta encarga cu asuntonan di casino, ta lamenta cu Parlamentario sr. Marlon Sneek a malinforma y crea un imprecion comofisuera cu Gobierno lo a otorga un permiso special pa un casino na un hotel: tur casino-vergunning ta standaard concipia pa Departamento di Asuntonan Huridico y den e permisonan ta para standard e tipo di weganan cu ta usual den un casino, por ehempel bankcraps, wega di carta, roulette, wheel of fortune, bingo of keno, y weganan special gekeur.

Gobierno no lo permiti pa ningun hotel cu tin permiso pa casino bay malusa un casino-vergunning y bay purba limita esaki na weganan di mashin, ya cu esey lo no wordo considera un casino conforme e permisonan. Aruba ta un destinacion turistico renombra cu ta competi cu otro destinacionan cu tin casino como un atraccion den hotel, y pues tin pa mantene un standard halto: ora ta papia di casino, ta casino kiermen, no un ‘gamehal’ chikito.

Dus al contrario cu e imprecion cu Parlamentario Sneek kier a crea, no ta existi ningun permiso special pa casino, tur casino vergunning ta standaard traha door di Departamento di Asuntonan Huridico conforme maneho y modelo estableci pa hopi aña caba, y Gobierno no lo permiti ningun vergunninghouder bay desvia di e naturalesa y e intencion tradicional di permiso pa habri casino. Sino lo por yega na retracta un permiso.

Awe mainta minister di Husticia Andin Bikker y minister Glenbert Croes di Asuntonan Social y Labor a reuni cu representantenan di Sindicato FTA pa subraya cu Gobierno ta para banda di e clase trahador a base di maneho estableci pa hopi aña caba y no lo permiti pa ningun hotel cu tin permiso pa casino bay malusa un casino-vergunning: casino kiermen casino cu weganan tradicional, punto.

———

Comments

comments