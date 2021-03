Minister Andin Bikker: DIMAS no a duna permiso pa importa 100 trahado stranhero pa renoba hotel

Parlamentario Robert Candelaria di partido AVP a lansa un critica contra Minister Andin Bikker relaciona cu supuesto permiso pa un hotel importa 100 trahado pa haci trabou di renobacion.

“Mi a tuma contacto cu DIMAS, cu a informa cu nan no ta conoci cu peticionan, ni a duna permiso na cual e Parlamentario ta referi na dje pa supuesto trahadornan mara na renobacion di un hotel. Pues mi no ta compronde e critica di Parlamentario Candelaria.”

Minister Andin Bikker ta spera cu esaki no lo bira e normal nobo den e campaña electoral cu apenas ta cuminsando. “Mi ta invita Parlamentario Robert Candelaria pa haci uzo di e temporada di campaña aki pa yuda cu ideanan con pa hunto como pais por pasa door di e momentonan di reto aki debi na e pandemia. Purba bruha tera y kier dividi nos pais, lo no yuda cu nada”, Minister Andin Bikker a termina bisando.

