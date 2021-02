Minister Andin Bikker: debi na circunstancianan nobo a dicidi pa duna ‘meldpicht’ na artista di tattoo

Relaciona cu circunstancianan nobo den e caso di detencion pa deportacion di un artista di tattoo, awe Minister Andin Bikker a atende e caso y a revisa e dossier completo hunto cu e departamentonan concerni. Na final e mandatario, despues di analisa tur punto for di su experiencia como hurista, a dicidi cu e persona por haya un ‘meldplicht’, esta cu e por wordo laga den libertad basta cu un persona para garantia pe y cu condicion cu e mester meld na Guarda nos Costa regularmente te ora cu dicidi riba su apliacion nobo pa permiso.

Ora a revisa e dossier awe a tuma nota cu no a tene cuenta cu tur aspecto, entre otro cu den un decision reciente di DIMAS di e siman aki no a tene cuenta cu a bin resulta cu pa circumstancianan fuera di e persona su control a pone cu e no a logra haci un peticion nobo na tempo pa prolongacion di su permiso, y tampoco cu conforme analysis reciente di DPL no tin persona localmente disponibel pa e trabow specilisa di artista di tattoo.

E mandatario ta subraya cu na momento di su detencion, e persona no tabata dispone di un permiso legal, pues Guarda nos Costa tabata autorisa pa retene. Sin embargo a base di circumstancianan relevante nobo un mandatario por evalua un desicion a base di principionan general aplicabel pa bon gobernacion (‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’) y tuma un decision nobo.

