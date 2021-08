Minister Andin Bikker a ricibi bishita di di sindicato SPA y varios sindicato di Corsou

Minister di Husticia, Siguridad y Integracion, mr. Andin Bikker, a ricibi bishita di cortesia di miembronan di sindicato di Polis SPA, hunto cu nan coleganan di varios sindicato y sr. Valies di LBD di hermana isla Corsou. E bishita tabata den cuadro di cooperacion entre e islanan.

Minister Bikker, hunto cu otro coleganan ministernan di Husticia den Reino, continuamente ta promove cooperacion entre e islanan den cuadro di e ‘Justitieel Vierpartijen Overleg’ (‘JVO’).

Un di e aspectonan di cooperacion ta regarda autonan specialisa, cual ta busca for di Hulanda den cuadro di dicho cooperacion. Desde cu Bikker a bira minister a logra busca den dicho cuadro decenas di auto specialisa pa Aruba: varios busnan pa transporte di detenido y autonan reenforsa (‘blinda’) pa Cuerpo Especial Arubano (CEA), busnan special pa e unidad BOT/K9 di KIA y bus pa Guarda nos Costa. Actualmente e mandatario a caba di busca 5 bus adicional pa transporta detenido for di Hulanda pa CEA.

Na mes momento Gobierno di Aruba a haya un peticion urgente for di Gobierno di Corsou pa uzo temporal (‘bruikleen’) di bus pa transporta detenido, pa yuda surpasa un periodo cortico di transicion pa por reemplasa e tipo di busnan ey. Busnan pa transporta detenido ta vehiculonan specialisa cu glas y cabina reenforsa pa transporta detenidonan cu por ta violento of lo kier purba scapa, pues no por uza cualkier tipo di vehiculo pa efectua e trabou aki. E miembronan di e sindicatonan y sr. Valies di LBV a subraya e necesidad urgente pa e tipo di vehiculonan aki na nos hermana isla. Mirando e flota actual di CEA y e hecho cu Aruba ta den ricibi 5 di e tipo di busnan aki adicional, director di CEA, Ronny Geerman, a haci un analisis y a informa cu tin un bus disponibel despues di haci un reparacion relativamente chikito. Mas leu lo evalua si un otro bus cu actualmente ta staciona debi na un fayo chikito den e sistema di airco, lo por ta disponibel den cuadro di dicho cooperacion entre e islanan ruman.

Minister Bikker entretanto a manda un propocicion pa consideracion di Conseho di Minister pa wordo trata e siman aki.

Den e cuadro aki por menciona cu e mandatario, hunto cu KIA y Guarda nos Costa (GNC), a introduci durante e pandemia un sistema di ‘tele-justice’ caminda cu cierto parti di e proceso hudicial por wordo haci online for di KIA y GNC y pues e detenidonan no tin pa wordo transporta pa Corte, sino ta wordo scucha riba distancia via un sistema digital.

Hunto cu minister Bikker tabata presente na e reunion, Rodney Solognier y Rolando Maduro di SPA, Thaise Isidora, Howard Luckert y Juan Lourens di NAPB, Alfred Suares di ABVO, Randall Valies di LBD, Ronny Geerman hunto cu Felix Tromp di CEA.

