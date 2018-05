Minister a manda investiga radio di Polis den man di periodista mal usando melding

Ta conoci cu pa hopi aña caba lo tin radio di Polis den man di periodista cu tin esaki den su poder y ta cana cune rond. For di gobernacion anterior tabata tin fiesta unda cu halto sa cu e periodista tin e radio y hasta potret tabata tin cu e periodista cu e radio di polis den su man y nada ta keda haci tin algun alto inspector ta amigo di e periodista aki.

Na December 2014 cu Polis a cambia radio mas modernisa pa nobo e periodista aki a logra haya uno cu ta firma pa un persona halto y semper a cana cune y ta haci mal uso di esaki, unda full su team lo ta scucha yamadanan di polis y ta parti e mensahe aki di biaha via whatsapp manera polis manda un melding pero ultimo tempo cos a bay for di man.

For di aña pasa investigacion ta andando pero dos Alto Inspector tanto un hende muhe y un hende homber a manda pidi e hefe di Central di Polis un paro pa nos cende GPS y haya sa unda e radio ta pero awe awa a pasa hariña ora cu periodistanan a reclama con un ex minister ta yega na sitio di atraco y cu sigur ta avilia na un medio di comunicacion cu ta di nan banda y nan lo ta informa meldingnan di Polis di cual no ta permiti pa tercera scucha.

Ya ta investigando esaki caba unda lo ta monitor unda e un pa dos radio di polis cu mester ta den man di e Polis ta na un otro luga cu e no ta registra.

Minister Andin Bikker a manda pidi Alto Comisario e siman aki pa un investigacion lo mas pronto posibel pa sea pone man riba e radio of block e radio cu no ta den e man di e polis y cuminsa actua. Kico lo pasa cu e dos hefenan cu a permiti esaki pasa di a pone un stop na e amigo periodista pa no investige cu e radio di polis, acaso e hefenan aki lo bay haya un straaf pa esaki ???

