Diamars anochi e resultado di Mini Mega a ser conoci unda cu e numbernan cu a sali tabata 02-07-11-18 y Mega Ball 05 y no tabata tin ganador pa e prome premio.

Pa celebra Black Friday Lotto a dicidi di subi e jackpot di Mega Plus cu 75 mil florin extra cu ta hasi e jackpot total di Mini Mega y Mega Plus yega 1 miyon florin pa diabierna awo!

Pa awe diabierna 24 di nov Mini Mega su jackpot a bira 675 mil florin y cu 2 florin mas, bo por gana e jackpot di 325 mil florin extra cu ta pone e suma bira un total di 1 miyon florin!

Pa sigura bo Mega Ball, bo por cumpra bo numbernan di suerte of un loco y pidi pa e combo di All Mega Ball cu lo costa 75 florin y cu Mega Plus, e ticket lo costa 105 florin. Scohe bo numbernan di 01 te cu 30 y pidi bo rebendedo preferí pa bo combo di All Mega Ball pa asina bo tin tur e Mega Ballnan den wega!

E sorteo ta awe anochi 24 di november, pa 7:45PM, na Telearuba Canal 13. Cumpra bo ticket trempan pa bo tambe den wega pa gana e gran total di 1 miyon florin!

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.