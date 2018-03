Mini Mega cu Mega Plus a yega mey miyon florin

E prome premio di Mini Mega hunto cu su Mini Plus a yega 500 mil florin pa e sorteo di awe! Awe, diabierna, 23 di maart, bo por gana e total di mey miyon florin cu un inversion di solamente 7 florin, cumprando bo Mini Mega combina cu Mega Plus.

Mini Mega so ta costa unicamente 5 florin y e di prome premio ta na 380 mil florin. Sinembargo, poniendo just 2 florin acerca bo ta gana e suma di 120 mil tambe, esaki ta e Mega Plus. Pues cumprando bo ticket di Mega Plus di 7 florin bo por gana mey miyon florin awe.

Hunga Mini Mega ta hopi facil y tin dos opcion: Pidi e rebendedo oficial di Lotto pa un Mini Mega Loco. Of kies cuater number for 1 te cu y incluyendo 30 y scoge e Mega Ball, cu ta un number for 1 te cu y incluyendo 15. Cu ambos escogencia bo ta agrega e Mega Plus pa 2 florin mas y asina gana e suma completo di 500.000 florin.

Haci bo sonjonan bira un realidad cu Mini Mega y su Mega Plus y tira bo linja na awa sin falta.Di awo caba Lotto ta desea tur hungando hopi suerte.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di number di Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

