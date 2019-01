MiMami Christmas Toy Drive tawata un exito total

MiMami ta un grupo creciente di 4380 Mama cu a forma masalmente ariba plataforma di Facebook. E aña aki MiMami a organisa un Toy Drive caminda varios miembro den e grupo i den nos comunidad a deposita un total di mas di +-700 co’i hunga pa esunnan menos afortuna. Algo sigur hopi bunita, pa wak muchanan entregando loke un tempo tawata kisas nan co’i hunga preferi na un otro, mucha cu awor lo por habri un regalo Pa pasco y pone smile na cara y gratitud den nan curason.

MiMami a sigui cu un evento yama Wine & Wrap caminda mas mama a bini hunto pa paketa cada un regalo pa prepara nan pa asina entrega e co’i hunganan aki na instancia Casa Cuna y mas cu claro famianan den nos comunidad.

No ta keda nos nada otro pa duna DANKI di curason na cada un persona y of compania cu a sponsor, contribui y sostene MiMami pa cu e proyecto bunita aki. Ling & Sons, Palais Hindu, Do it Center, Friomax, Lucky Store, AMC Unicon, Juju Events, Oranjestad Laundry, Comunidad Hindu, ATIA, Oranjestad Laundry como tambe individualnan den comunidad pa a haci MiMami Christmas Toy Drive uno inolvidabel y sigur exitoso.

