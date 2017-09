Millenialnan lo ta e grupo decisivo pa e eleccion 2017

Faltando dos dia pa Aruba bay urnanan electoral, Sr. Luciano Miljard, docente na Universidad di Aruba ta amplia ariba e votacion di e ultimo añanan. Su persona a biba varios aña na Hulanda, pero e tabata presente durante eleccion di aña 2001, pero 2005 e tabata bek na Aruba, 2009 y 2013 e ta sinti cu e dinamismo ta otro.

Segun Sr. Miljard, den e eleccionnan anterior, tabata un tiki mas facil pa duna un bon analisis, segun e ta wak e movecionnan, loke ta scucha den pueblo. Esaki ta haci e resultado mas facil, pero awendia ta un tiki mas dificil. Siguramente e eleccion aki, e dinamica di millenials, nan a bin dilanti un forsa hopi importante pa e eleccion aki. Por mira cu di berdad a haci investigacion y a mira cu e grupo di millenials ta e generacion mas grandi. Y e partidonan politico a pone hopi enfasis ariba e millenials, a haci hopi encuentro cu millenials pa purba haya e grupo aki pa bay vota.

Normalmente na diferente pais, no tur ora e millenialnan ta wak e importancia di haci uzo di e derecho di voto. Ta mas bien ta e generacion mas grandi, e babyboomers, generation X, esunnan di mas edad, ta nan ta haci uzo di e derecho di voto.

Millenials ta e generacion cu a nace mas of menos rond di 1980. Es decir e grupo cu aworaki nan tin mas of menos 37 aña. E ta bay di 1980 te cu 1990-95. Esey ta e cut-off di Millenials. Despues ta bin e boomer, cu ta esunnan cu a nace net despues di II Guera Mundial, dus 1946- 1965. Despues entre 1965 cu 1980 ta haya e generation X, cu ta un grupo relativamente mas chikito.

Aruba ta un pais democratico, un di e hermentnan cu bo tin of cu tin influencia riba e direccion di bo piais ta bo derecho di voto. Con e ta haci diferencia? Aruba tabata tin un Gobierno pa 4 aña. Y despues di 4 aña ta bo obligacion como ciudadano pa bisa, “ami” ta bay mi urna electoral y dicidi pa “mi” mes si e grupo cu a guia e pais, durante 4 aña por sigui of nan ta bisa cu ta duna un otro partido politico e confiansa pa nan por guia e 4 aña nos dilanti.