Militarnan Venezolano un biaha mas ta rebeldia contra Maduro

CARACAS, Venezuela- E atake di diadomingo ariba un base militar den e estado di Carabobo, a laga un saldo di dos persona morto y dies otro a keda deteni. esaki a pone president Maduro pa duna orden pa hisa e siguridad di e base militarnan rond Venezuela. El a califica e atake como un “atake terorista”.

Esaki no a ta prome biaha cu miembronan di Forsanan Arma Venezolano ta declara nan mes den rebeldia y ta sigura di no ta reconoce e autoridad di Nicolas Maduro como presidente di Venezuela. Esaki despues cu diadomingo mainta 6 di Augustus, un grupo di 20 militar di e ciduad di Valencia, cual ta e di dos ciudad mas importante di e pais, a declaranan mes den rebeldia.

Dia 23 di April tres oficial di e ehercito a rebeldia contra Maduro, for di clandestinidad. Riba un video cu a filtra atrabes di e rednann social nan ta declara di desconoce e autoridad di Maduro y e full e mando militar.

Dos luna despues, dia 27 di Juni, e piloot Oscar Perez y otro hombernan no identifica a bula ariba Caracas den un helicopert di e Polis Cientifico. Oscar Perez aworaki ta e homber mas busca pa autoridadnan Venezolano cu a emiti un orden di captura den su contra na nivel internacional, acusando Perez di comete atakenan terorista.

Fuente: http://www.ntn24.com/