Reino: Segun informacion duna door di Koninklijke Landmacht dos soldat a salba bida di un participante di e caminata vierdaagse Nijmegen. Durante e caminata nan a aserca un cabayero cu nan por a wak tawata birando malo cu a termina ta bay for di tino, e soldat nan no a warda y a bay den accion di biaha y a cuminsa reanima e cabayero aki cu bon resultado.

Corporalnan Shirley y Esther a papia cu e cabayero pero no a ricibi ningun tipo di reaccion a sigui pa examina e cabayero corporal Shirley a cuminsa reanima e cabayero di biaha, na mes momento corporal Esther a bay busca ayudo cual a bin di di un team medico Britanico despues di 1 minute y 30 seconde di reanimacion e cabayero a bin bek y a ser transporta pa hospital cu ambulance. Comandante di Kamp Heumensoord luitenant-kolonel John Haasnoot a gradici e dos damanan y a sigui na dunanan un escudo chikito pa nan bon trabou.

E caminata vierdaagse Nijmegen ta un caminata di 4 dia cu a wordo organisa pa prome biaha na aña 1909. Tur aña e ta wordo organisa riba e di 3 diamars di luna di juli e caminata aki ta esun di mas bieu y mas conosi na Hulanda e aña aki manera tur otro e caminata a ranca sali den gran forma, lastimamente den e di prome dia ya caba 1490 participante a rindi cual ta hopi mas hende compara cu aña 2019 cual tawata tin 661 participante cu rindi riba e prome dia. Participante nan a rindi despues di a experencia complicacion nan door di e calor cu Hulanda y demas pais nan na Europa ta experenciando.

Diaranson mainta un 37.000 participante a subi caya un pa e vierdaagse cual a bira 3 dia largo door di cancelacion. Crus cora a haya nan mes man yen di persona cu a cay flauw y sin lubida e 730 cu a haya blaar, personanan cu a feila y persona cu a sinti nan mes agota door di e calor.